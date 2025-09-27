ใคร? ผูกเรื่องยุ่งๆ ในมุ้งเปตองไทย ข้อเท็จจริงที่ ‘ธรรมนัส พรหมเผ่า’ ควรต้องรู้
วันนี้ขอว่าด้วยเรื่องยุ่งๆ ในมุ้งกีฬาเปตองไทยหลังจากโดนสหพันธ์กีฬาเปตองนานาชาติ ลงโทษแบนสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมกับสั่งห้ามจัดการแข่งขันกีฬา “เปตอง” ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้
ในเรื่องของปัญหาการแย่งชิงอำนาจบริหารงานในสมาคมระหว่าง “ขั้วเก่า” กับ “ขั้วใหม่” จะไม่ขอเอ่ยลึกลงในรายละเอียด เพราะอยู่ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ประกาศตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงอยู่
ข้อเท็จจริงออกมา ไม่ว่าจะขั้วเก่าผิด หรือ ขั้วใหม่ ผิดก็จะว่ากันตามกระบวนการลงโทษ
แต่ต้องชื่นชม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ ที่เป็นเสือปืนไวสั่ง ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ควงคู่ “บิ๊กแน๊ต” ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส เพื่อเจรจากับสหพันธ์เปตองนานาชาติ เพื่อขอให้กีฬาเปตองกลับมาบรรจุแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ควรจะต้องรับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านคือ ดูเหมือนว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะได้รับข้อมูลจากบรรดา “กุนซือ” หัวหงอกหัวดำทั้งหญิง และชาย รอบกาย จึงเข้าใจการทำหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผิดไปจากหลักการที่ถูกต้อง
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทำหน้าที่คัดเลือก และเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติต่างๆ โดยมอบหมายให้สมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” ภายใต้การกำกับดูแลของ กกท.ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬา
ส่วนหน้าที่ของ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ทำหน้าที่เพียง “ส่ง” นักกีฬาทีมชาติไทยที่ กกท.ส่งรายชื่อมาให้เพื่อไปแข่งขันในฐานะที่ NOC ไทยเป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ / สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) / คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เท่านั้น
ปัญหายุ่งเหยิงที่เกิดขึ้น ปัญหาใหญ่คือ เมื่อสหพันธ์กีฬาเปตองนานาชาติ ลงโทษแบนสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ จากการเป็นสมาชิก ทำให้ NOC ไทย ไปลงนามคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการกลาง” โดยมี พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็นประธาน เพื่อมาคัดเลือกนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
คำถามคือ NOC ไทย มีอำนาจแต่งตั้ง “คณะกรรมการกลาง” ชุดดังกล่าวมาทำหน้าที่คัดเลือกนักกีฬา และบริหารจัดการเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาที่เป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้หรือไม่ ?
คำตอบคือ ทำได้ (แบบไทยแลนด์โอนลี่) แต่ในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้อำนาจบริหารจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
NOC ไทย เป็น “องค์กรอิสระ” มีอำนาจอะไรไปตั้ง กก.กลาง มาทำหน้าที่คัดเลือกนักกีฬาเปตอง เมื่อคัดมาแล้วมีนักกีฬา 2 ชุด แล้วจะทำกันอย่างไร
คำสั่งตั้ง กก.กลางของ NOC ไทย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร หากผู้บริหารสมาคมฯ ไปฟ้องศาลปกครองฯ ย่อมบานปลายกว่าเดิมอีกหลายเรื่อง หลายราว
NOC ไทย ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเองเสียใหม่ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ การที่คีย์แมนระดับ “ผู้เฒ่า” ของ NOC ไทย แก้ปัญหาด้วยการเอามันส์เข้าว่า เจตนาเพียงแค่ “เบิ้ล” ผู้ว่าการ กกท. เพราะไม่ถูกกันเป็นทุนเดิม ผลกระทบมันจึงตกอยู่ที่วงการเปตองของไทย
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต้องหาข้อมูลให้รอบด้านในเรื่องนี้ อย่าถูก NOC ไทยหลอกใช้ไปต่อว่า การทำหน้าที่ของ กกท. เพราะเรื่องยุ่งเหยิงทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นหาก NOC ไทย ไม่ไปตั้ง กก.กลางขึ้นมา
ที่ผ่านมาไม่มีสมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” สมาคมไหน เวลามีปัญหากับสหพันธ์แล้วให้ NOC ไทย แก้ปัญหา ยกตัวอย่าง มวยสากล เราโดน AIBA สมัยก่อนแบน กกท.ก็ทำหน้าที่แก้ปัญหา หรือยิงปืนฯ กกท. ก็ทำหน้าที่ตั้ง กก.กลางเข้าไปดูแลคัดเลือกนักกีฬา แล้วส่งไม้ต่อให้ NOC ไทย ในการส่งนักกีฬา
นั่นจึงเป็นหลักการที่ถูกต้อง
แล้วสิ่งที่ NOC ไทยทำอยู่กับกีฬาเปตอง นั่นถูกหลักการหรือไม่ หรือทำเพียงเพราะ “ถูกใจ” ใครบางคน ที่ต้องการตอกหน้า กกท.
ผู้ว่าการ กกท.ไม่ใช่ไม่อึดอัดเรื่องนี้ แต่เพียงเพราะไม่อยากมีปัญหากับ NOC ไทย เพราะยังต้องทำงานร่วมกัน เมื่อเห็นว่า NOC ไทยตั้ง กก.กลาง ทั้งที่ต้องเป็นหน้าที่ของ กกท. จึงปล่อยผ่านไป
ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ค่ายหัวหมาก VS ค่าย 4 เสาบ้านอัมพวัน” ทุกวันนี้เกิดรอยร้าวลึก นั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คนระดับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะต้องมีข้อมูลเอาไว้เพื่อระวังตัวไม่ให้ถูก “หลอกใช้” เหมือนวันแรกที่พบเจอคีย์แมนชาวกีฬา
จริงๆ การสั่งให้ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ + ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ไปเจรจากับสหพันธ์กีฬาเปตองนานาชาติ ในมุมกลับกันถือว่า ถูกต้อง เพราะผูกเรื่องต่างๆ ให้ยุ่งเหยิงเอง ก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเอง
แต่ไม่ใช่การอ้างสิทธิ์สวมบท “ฮีโร่” แล้วโยนบาป โยนความผิดให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
นั่นเป็นสิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต้องรับทราบข้อมูลนี้ไว้เพื่อกาารทำงานในวงการกีฬาราบรื่นตลอด 4 เดือนนี้….