‘มาดามแป้ง’ จาก ‘นายกบอลไทย’ สู่บทบาทใหม่ภารกิจเวิลด์คลาส ปธ.คณะกรรมการพัฒนา FIFA
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มีมติแต่งตั้ง นวลพรรณ ล่ำซำ หรือ “มาดามแป้ง” ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนา (Chairperson Development Committee) ของ FIFA วาระปี 2025-2029
ถือเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับตำแหน่งนี้ในองค์กรฟุตบอลระดับสูงสุดของโลก
การแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติประวัติของตัวเธอเอง แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับในศักยภาพผู้นำหญิงในวงการฟุตบอลโลก และเป็นหน้าต่างใหญ่ให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ได้ปรากฏบทบาทในเวทีระดับนานาชาติ
สำหรับ Development Committee เป็นหนึ่งในคณะทำงานหลักของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ถือเป็น Standing Commitee หรือ คณะกรรมการประจำ ที่ขึ้นตรงกับ จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า และสภาฯ ฟีฟ่า ทั้งหมด
คณะกรรมการพัฒนา (Development Committee) ของ FIFA มีบทบาท และหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาฟุตบอลในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับเยาวชน การพัฒนาสโมสร ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศที่ยังขาดโอกาส รับผิดชอบโครงการพัฒนาของ ฟีฟ่า ครอบคลุม และดูแล 211 ประเทศสมาชิก โดยจะวางแผนและเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตรวจสอบกลยุทธ์ และวิเคราะห์การสนับสนุนที่มอบให้กับประเทศสมาชิก, สมาพันธ์ และ สมาคมระดับทวีป และภูมิภาคทั้งหมดทั่วโลก
การที่ “มาดามแป้ง” ได้รับเลือกให้เป็น ประธานคณะกรรมการ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ FIFA ที่ผู้หญิงได้รับตำแหน่งนี้ และยังเป็นตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญของไทยในเวทีฟุตบอลโลก
นวลพรรณ ล่ำซำ เกิดวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2509 มีชื่อเล่นว่า “แป้ง” เป็นบุตรีของ โพธิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กับ ยุพา ล่ำซำ เจ้าของเมืองไทยประกันภัย มีน้องสาวและน้องชายอย่างละหนึ่งคน คือ วรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด และ สาระ ล่ำซำ ผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เธอนับเป็นทายาทตระกูล “ล่ำซำ” รุ่นที่ 5 และมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของ บัณฑูร ล่ำซำ ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย
นวลพรรณ ล่ำซำ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2532
ก่อนจะก้าวสู่ระดับโลก “มาดามแป้ง” ได้พิสูจน์ตัวเองในวงการฟุตบอลไทยมายาวนานกว่า 15 ปี ตั้งแต่การบริหารทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ถึง 2 สมัย (ปี 2015 และ 2019) ต่อมาในปี 2567 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการฟุตบอลไทยทั้งระบบ เธอเริ่มต้นด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ตั้งแต่รากหญ้าถึงระดับทีมชาติ นโยบายทียึดถือคือ “สร้างระบบ พัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 เสาหลักสำคัญ คือ พัฒนาเยาวชนและโครงสร้างพื้นฐานฟุตบอลระดับรากหญ้า / ยกระดับสมรรถภาพนักกีฬาและโค้ชมืออาชีพ / สร้างระบบบริหารจัดการฟุตบอลให้โปร่งใส มีมาตรฐานสากล
บทบาทของ “มาดามแป้ง” ไม่เพียงแต่ยกระดับฟุตบอลไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการ ความเท่าเทียมทางเพศ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในระดับโลก
ในมิติของ FIFA ตำแหน่งนี้เปิดโอกาสให้ “มาดามแป้ง” มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการสนับสนุนสมาคมฟุตบอลทั่วโลก ทั้งด้านงบประมาณ การพัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้างฟุตบอลเยาวชน ซึ่งประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากนโยบายเหล่านี้ด้วย
บทบาทใหม่นี้ “มาดามแป้ง” ต้องรับมือกับโจทย์ใหญ่หลายด้าน ทั้งการยกระดับมาตรฐานฟุตบอลในประเทศกำลังพัฒนา การกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียม และการสร้างระบบที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ เช่น เทคโนโลยี VAR, ฟุตบอลหญิง และการพัฒนาเยาวชน แต่ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการบริหารธุรกิจ และความมุ่งมั่นที่เห็นได้ชัดในทุกสนามฟุตบอล เธอได้พิสูจน์แล้วว่า “การพัฒนา” สำหรับเธอไม่ใช่แค่คำพูด หากเป็นภารกิจที่เธอเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และเต็มที่เสมอ
“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการพัฒนา (Chairperson Development Committee) ของ FIFA วาระปี 2025-2029 เปิดใจว่า จริงๆ แป้งโชคดี ต้องขอบคุณทางฟีฟ่าที่เปิดโอกาสให้แป้งได้เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนา (Development Committee) ของฟีฟ่า ซึ่งถือว่าเป็นคณะใหญ่มาก จะดำรงตำแหน่งในวาระ 4 ปี ยอมรับว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเนื่องจากว่าเป็นคณะใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาฟุตบอลเกือบจะทุกมิติ ถือว่าทางฟีฟ่าเปิดโอกาสให้ประธานเป็นผู้หญิงครั้งแรก เป็นความภาคภูมิใจ ต้องคงต้องทำการบ้านอีกเยอะมากมาย ตรงจุดนี้มองว่าเป็นประตูแรกที่ฟีฟ่าเปิดให้ผู้หญิงทำก็คงจะมองถึงว่า ในโลกฟุตบอลเริ่มเปิดให้ผู้หญิงเข้ามาพัฒนาเรื่องของเยาวชนและหลายๆ เรื่องในหลายๆ มิติด้วยกัน แป้งถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งซึ่งแป้งสมัครไป 2-3 คณะกรรมการ แต่ไม่นึกว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นถึงประธานคณะกรรมการการพัฒนา (Development Committee) ของฟีฟ่า เป็นความภาคภูมิใจ เป็นหน้าที่หนึ่งที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็จะได้เจอกับประเทศสมาชิกทั้ง 211 ประเทศทั่วโลก
นี่คือบทบาทใหม่ของ “มาดามแป้ง” ที่น่าภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทย
นี่คือการไปยืนในเวทีโลกอย่างสง่างามของสุภาพสตรีอย่าง นวลพรรณ ล่ำซำ
ท่ามกลางความยินดีจากคนลูกหนังโลก…