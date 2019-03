“พีท”ปลื้มคนแห่รถแข่ง “เดอ เรซปาร์ตี้ บาย แน๊สส์ คอสมิส2019” เกินเป้าที่วางไว้

วงการแข่งความเร็วรถยนต์คึกคักถึงขีดสุดสนามพีระเซอร์กิต โดย “พีท-ธนภณ ทองเจือ”โปรโมเตอร์มือใหม่จัดแข่งDa Race Party By Nazz Cosmis 2019 (เดอ เรซปาร์ตี้ บาย แน๊สส์ คอสมิส2019)

เป็นการประเดิมการจัดแข่งครั้งแรก ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีนักแข่งหน้าใหม่เข้าร่วม 414 คัน เกินเป้าที่ตั้งไว้ ในวันที่เสาร์ที่ 2 มี.ค. และ วันที่ 3 มี.ค.เป็นการแข่งรอบเก็บคะแนนสนามแรกมีนักแข่งทุกระดับเข้าร่วมการแข่งขัน 92 คัน และมีรถปิกอัพ “ยีราฟวิ่ง”ร่วมขบวนพาเหรดวิ่งประลองสนามรถกว่า 400คัน สร้างสีสันให้กับวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย ภายใต้การรับรองของ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬา

การแข่งขันในปี 2562 ได้เริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2552 เป็นก้าวแรกของ “พีท ธนภณ”จากนักกีฬาแข่งรถยนต์มืออาชีพมาเป็นโปรโมเตอร์ได้รับความสำเร็จโดยมีนักแข่งจำนวนมากเป็นประวัติการณ์พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการแข่งขันยางรถยนต์ Nazz และล้อแม็กซ์ Cosmic เป็นสปอนเซอร์หลักในงานครั้งนี้

โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม มีการแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่น ซึ่งทุกนักแข่งต้องเข้าอบรมและทดสอบฝีมือตามหลักสูตร Pete Racing academy programme final เพื่อรองรับกลุ่มนักแข่งหน้าใหม่ที่พึ่งเริ่มเข้าวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ต พิเศษสุดๆๆ มีการขับพาเลซรถ Supercar มูลค่ากว่าหลายร้อยล้านมาขับสร้างสีสันในงานครั้งนี้ 20คัน โดยไม่มีได้มีการจับเวลา มาเพื่อสร้างความสนุกสนานเท่านั้น

ผลสรุปทั้ง 8 รุ่นมีดังนี้

1. Da Race Party ผู้ชนะที่ 1 เบอร์ 19 ณัฐกานต์ ตุ่มทอง เวลา 1:17:490 นาที

2. Pom c72 ผู้ชนะที่ 1 เบอร์ 38 ธนชิต เทพสาร เวลา 1:16:648 นาที

3.All well Drive Clubrace แบ่งเป็น

CLASS A เบอร์ 92 เผด็จ อุดมพร เวลา 1:13:553 นาที

CLASS B เบอร์ 99 กุลพัชร รังคสิริ เวลา 1:15:514 นาที

CLASS C เบอร์ 105 มงคล อิ่มสวาสดิ์ เวลา 1:16:711 นาที

CLASS D เบอร์ 107 ทรงวุฒิ คงผลไพบูลย์ เวลา 1:24:258 นาที

CLASS E เบอร์ 115 อนิวัชร์ ขัดเกลา เวลา 1:22:425 นาที

มือใหม่ เบอร์ 119 อัตถากร สอนดี เวลา 1:19:862 นาที

4. Speedster oil Addtive

A เบอร์ 135 สุรารักษ์ หนาแน่น เวลา 1:19:123 นาที

B เบอร์ 132 สรวิชญ์ สมหมาย เวลา 1:22:530 นาที

C เบอร์ 144 รัชพล บลบาง เวลา 1:21:213 นาที

NEW GEN AT เบอร์ 131 วีระศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เวลา 1:34:050 นาที

NEW GEN MT เบอร์ 137 ชยพล พลทองสถิตร์ เวลา 1:28:024 นาที

OPEN เบอร์ 122 ประธาน ดำรงค์สุทธิพงศ์ เวลา 1:19:123 นาที

5. Lancer Ex Racing Club

CLASS A1 เบอร์ 178 วรพล สหภัพปภพ เวลา 1:24:463 นาที

CLASS A2 เบอร์ 169 นันทชัย ถวิลมาตย์ เวลา 1:27:505 นาที

CLASS A3 เบอร์ 170 อดินันท์ ยกบัตร เวลา 1:36:015 นาที

CLASS A4 เบอร์ 155 ภาวิน กสิวัฒ เวลา 1:38:632 นาที

CLASS A5 เบอร์ 168 พงษ์พันธ์ คำลือวงค์ เวลา 1:35:893 นาที

CLASS A6 เบอร์ 172 ธีรยุทธ อินทวงษ์ เวลา 1:33:386 นาที

6.Sport Racing Club

CLASS A เบอร์ 191 โชคอนันต์ เป่อรุน เวลา 1:24:057 นาที

CLASS B เบอร์ 197 จิรายุ จูช้าง เวลา 1:18:292 นาที

CLASS C เบอร์ 205 เฉลิมเกียรติ ลาภหลาย เวลา 1:25:019นาที

CLASS JU เบอร์ 210 โสภณ ปรางทอง เวลา 1:27:887 นาที

CLASS OPEN เบอร์ 189 ปวริศ ปาโส เวลา 1:20:930 นาที

CLASS SUPER OPEN เบอร์ 183 สุรารักษ์ หนาแน่น เวลา 1:17:464 นาที

7. MG Racing Thailand

A เบอร์ 232 โกวิท โกเทวิปู เวลา 1:24:119นาที

B เบอร์ 237 ปณิธิ ภักดีรณชิต เวลา 1:28:725 นาที

LADY เบอร์ 225 ทัศน์ดิญา ถิ่นอุ้มชู เวลา 1:31:826นาที

MG ZR เบอร์ 217 พรพล แหลมเพ็ชร์ เวลา 1:38:120นาที

MG3 เบอร์ 229 พงศ์สิทธิ์ พิลึก เวลา 1:31:011 นาที

OPEN เบอร์ 213 ทาเคชิ ไอเบะ เวลา 1:25:145 นาที

8.Super Eco By ยางตรานกปทุมธานี

A เบอร์ 256 ณรงฤทธิ์ อยู่ดี เวลา 1:33:473นาที

B เบอร์ 264 วีระ ลีธนพรชัย เวลา 1:30:633 นาที

C เบอร์ 266 กันธรากร ชัยโสตถี เวลา 1:33:106 นาที

OPEN เบอร์ 254 ธนาชัย เวลา 1:27:385 นาที

OPEN 1500 เบอร์ 241 ศรีวัฒน์ เวลา 1:19:092 นาที

SUPER OPEN เบอร์ 248 สุรารักษ์ เวลา 1:18:165 นาที

9. VVIP Racing Club ผู้ชนะที่ 1 เบอร์ 77 ณัฐกานต์ ตุ่มทอง เวลา 1:17:109 นาที

10. Club ร้านยาง ผู้ชนะที่ 1 เบอร์ 307 สุชิน แสงชมสี เวลา 7:52:252 นาที

การแข่งขันรอบเก็บคะแนนสนามสะสมชิงแชมป์สนามพีระฯ ในปี 2562 ตามกำหนดแข่งขันดังนี้

Event 1: สนาม 1-2 วันที่ 2-3 มีนาคม 2562

Event 2: สนาม 3-4 วันที่ 27-28 เมษายน 2562

Event 3: สนาม 5-6 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562