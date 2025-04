เปิดตัว โกะ ซุปเปอร์ซีรีส์ ปั้นนักหมากล้อมไทยสู่เวทีโลก

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักหมากล้อมไทยกับนักกีฬาต่างชาติ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้วางแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาหมากล้อมผ่านแนวนโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ 1.การเพิ่มจำนวนและส่งเสริมให้มีนักหมากล้อมหน้าใหม่ 2.การสร้างและขยายเครือข่ายในวงการหมากล้อม 3.การผลักดันนักกีฬาดาวเด่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 4.การสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนกีฬาหมากล้อม 5.การส่งเสริมให้กีฬาหมากล้อมเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จากหลักการบริหารดังกล่าว สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกติกาการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันในประเทศ โดยได้นำหลักเกณฑ์จากต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทยและชัดเจนมากขึ้นภายใต้กติกาของสมาคม

นายวิเชียรกล่าวอีกว่า สมาคมได้เปิดตัวการแข่งขันที่สำคัญของปีนี้ คือ “ไทยแลนด์ โกะ ซุปเปอร์ซีรีส์ 2025” เป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาหมากล้อม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหมากล้อม 15 รายการ, กองทุนหมากล้อม TGF และชมรม Thai Go Alumni โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือนักกีฬา สร้างสายสัมพันธ์ในวงการหมากล้อม และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในปี 2569 สำหรับรายการนี้จะมีการสะสมคะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด 15 รายการตลอดทั้งปี ได้แก่ 1. Buddy Go x Family 2.หมากล้อมย่าโมโอเพ่น 3.The MALL The Best of Rank GO Tournament 4.หมากล้อมนาถะคอมมูนิตี้ โกะทัวร์นาเมนต์ 5.Thammasat Open 2025 6.CP ALL GO CUP 2025 7.CPF Asia Amateur Go Championship 2025 8.หมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 9.Si Racha GO Burapha Championship 2025 10.Rayong Go Open 2025 11.The 4th Thailand International Go Congress 12.Pattaya International Go Tournament 2025 13. The MALL GO Rising Stars 2025 14.หมากล้อม Seacon Square 15. Kid Raise Up Go Championship 2025 @ Zeer Rangsit โดยเงินรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท และจะมีการรีเซ็ตคะแนนใหม่ในทุกปี เพื่อกระตุ้นให้นักกีฬาเดินหน้าฝึกฝนและเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ

“กีฬาหมากล้อมถือเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเยาวชนคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่นักกีฬาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างมิตรภาพอันดี ซึ่งจะนำไปสู่บรรยากาศแห่งความร่วมมือและความสามัคคีในระดับนานาชาติ” นายวิเชียรกล่าว

