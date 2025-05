ฮอนด้า อคาเดมี ไทยแลนด์ 2025 เดินหน้าบิดล่าฝัน ลุยขับทางฝุ่น สนาม 2

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย เดินหน้าบิดล่าฝัน สนาม 2 “ฮอนด้า อคาเดมี ไทยแลนด์ 2025″ (Honda Academy Thailand 2025) ฝึกนักบิดเยาวชน The Next Successor ตามโรดแมป “Honda Race to the Dream” กับหลักสูตรการขับขี่ทางฝุ่น “Dirt Training” ด้วยรถสูตรเดิร์ทไบค์สายแข่ง Honda CRF125 ที่สนามแข่งรถวิบากสะพานเลือก จ.จันทบุรี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เดิร์ทโปรแกรม เป็นการฝึกฝนทักษะการขับขี่แทร็กบนทางฝุ่น (Flat Track) เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานสำคัญของการฝึกการควบคุมรถ โดยใช้รถแข่ง Honda CRF125 ด้วยการวางรูปแบบสนามฝึกขับขี่แบบวนซ้ายและขวาในลักษณะเลขแปด เพื่อให้นักบิดเยาวชนได้ฝึกขับขี่การควบคุมคันเร่ง ฝึกการใช้เบรกหน้าและเบรกหลังอย่างสมดุล พร้อมสร้างความแม่นยำในการเข้าโค้ง

นอกจากนี้ ยังมีฐาน Stop and Go โดยรถทุกคันจะมีการถอดเบรกหน้าออกให้เหลือแต่เบรกหลัง ฝึกการขับขี่ที่ใช้ความเร็วแล้วหักเลี้ยวในการเข้าโค้งซึ่งใช้เพียงแค่เบรกหลังเท่านั้น เพื่อเรียนรู้การควบคุมรถในสภาพพื้นผิวที่ลื่นไถล ฝึกการเดินคันเร่งให้เหมาะสมกับสภาพแทร็กที่แตกต่าง ที่จะช่วยสร้างทักษะการขับขี่ที่แม่นยำและการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์จริงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยการฝึกฝนทักษะจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจาก โค้ชแอดไวเซอร์ชาวญี่ปุ่น อดีตนักบิดเวิลด์กรังด์ปรีซ์ “มร.ชินอิจิ อิโตะ” และทีมโค้ชจาก “Honda Racing Thailand” นำโดย เฮดโค้ชมุกข์-มุกข์ลดา สารพืช และแชมป์นักแข่งโมโตครอส อย่าง โค้ชแซงค์-กฤษฎา จำรูญจารีต, โค้ชนีโม่-จิรัฏฐ์ วรรณลักษณ์ และโค้ชโออิชิ-พัสกร ปริยวงศธร ที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการคอนโทรลรถอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักบิดเยาวชนได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการขับขี่ และเสริมสร้างศักยภาพของนักแข่งอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ “ฮอนด้า อคาเดมี ไทยแลนด์ 2025” สนามที่ 3 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคมนี้ ที่สนามบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เรซซิ่ง สคูล & โกคาร์ท จ.บุรีรัมย์