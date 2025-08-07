ริว-ปารมี ฉลุยเข้าตัดเชือกประเภทเดี่ยว หวดจีเอชแบงค์ แถมเข้าชิงประเภทคู่
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว ริว โกฏิกุล นักหวดไทย มือวาง 5 ชนะ ลุค เจี๋ย ซีโห นักเทนนิสจากสิงคโปร์ มือวาง 4 ลงได้สำเร็จ สกอร์ 6-4, 6-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ อู๋ จุนเจ๋อ มือวาง 7 จากจีน
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว ปารมี ทัดแก้ว นักเทนนิสไทย มือวาง 3 เอาชนะ จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ นักหวดเพื่อนร่วมชาติ 2-0 เซต 6-1, 6-0 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ไปพบกับ ชินาร์ ซาห์รา ชูเคย์นา เฮริยาดี ซุงโกโร มือวาง 2 จากอินโดนีเซีย
ขณะที่ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ริว โกฏิกุล กับ ธรรม์ พันธราธร ชนะ แบรนดอน ดวน-เคนเซอิ โคนิชิ (สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น) 6-4, 6-3 เข้าไปชิงชนะเลิศกับ หลี่ หยานฮง-อู๋ จุนเจ๋อ จากจีน และหญิงคู่ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์-ปารมี ทัดแก้ว ชนะ โชติรินทร์ แก้วก่า-อันนา ซาโต้ 6-2, 6-3 เข้าไปชิงกับ ชินาร์ ซาห์รา ชูเคย์นา เฮริยาดี ซุงโกโร-ดาเนียลลา คลารา สุริยาปรานาตา