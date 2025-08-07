จัดวิ่ง IAU 100KM Asia & Oceania Championship 2025 ที่สวนรถไฟ 22-23 พ.ย. ดันสู่รายการระดับโลก
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ รตท.ดร.มนัส โนนุช ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งอัลตรามาราธอนนานาชาติ “IAU 100KM Asia & Oceania Championship 2025” ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
นายจักรพลกล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาอัลตรามาราธอนในระดับทวีปเอเชีย และประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาเพื่อสุขภาพของเอเชีย ภายใต้นโยบาย “Amazing Thailand 2025” ของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการระดับโลกในอนาคตด้วย ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน
ดร.ชัชชาติกล่าวว่า กทม.มีสวนและสนามกีฬาหลายแห่ง ที่พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่ง เมื่อมีสนามแล้วไม่มีนักวิ่ง ก็ไม่มีประโยชน์ จึงอยากเชิญชวนให้ออกมาวิ่งกันเยอะๆ และพร้อมสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มที่ให้ประสบความสำเร็จ และก้าวไปเป็นรายการระดับโลกในอนาคตให้ได้
การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 1.วิ่งอัลตรามาราธอน ระยะ 100 กม. ชิงแชมป์เอเชียและโอเชียเนีย ชายและหญิง 2.การแข่งขันวิ่ง 100 กม. และ 24 ชม. ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ทั้งชายและหญิง 3.การแข่งขันแบบโอเพ่น ระยะ 100 กม., 50 กม., 24 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง และ 6 ชม.
การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ที่สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร โดยระยะทางการวิ่งต่อ 1 รอบ อยู่ที่ 4 กม. ผู้ที่แข่งขันระยะ 100 กม. จะต้องวิ่ง 25 รอบ ซึ่งได้รับการวัดและรับรองอย่างเป็นทางการจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติแล้ว
ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ race.thai.run/iau100k