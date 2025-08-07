นักปั่นไทยมุ่งหน้าสู่เขื่อนภูมิพล ร่วมชิงชัยสองล้อปทท.สนามสุดท้าย
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับจังหวัดตาก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนภูมิพล) จัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม ที่เขื่อนภูมิพล โดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพล และเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงา ส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมด
พล.อ.เดชา กล่าวว่า เนื่องด้วยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้น สมาคมกีฬาจักรยานฯ พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพิธีเปิดการแข่งขันทุกประเภท ณ หน้าที่ทำการเขื่อนภูมิพล โดยวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 08.30 น. พิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนไทม์ไทรอัล ได้รับเกียรติจาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 08.30 น. มีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาครอสคันทรี่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร จากนั้นเวลา 15.00 น. นายชูชีพ จะเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life-TCA GREEN CYCLING” รวมทั้งวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 07.30 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จะเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโรดเรซ ด้วยเช่นกัน
ด้าน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมฯ ที่ให้เกียรติจังหวัดตากร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 5 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากมีความยินดีและภาคภูมิใจที่จะได้ต้อนรับนักกีฬาจักรยานที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในอำเภอสามเงาและอำเภอใกล้เคียงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โรงแรมที่พัก รีสอร์ตต่าง ๆ เต็มหมดทุกแห่ง พ่อค้าแม่ค้าก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
นายชูชีพ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากได้เป็นอย่างดี ก่อนที่นักกีฬาจะเดินทางมายังเขื่อนภูมิพลก็สามารถแวะกราบสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ปกปักรักษาและคุ้มครองประเทศไทยมาในอดีต และในวันแข่งขันก็จะได้สัมผัสความงดงามของเขื่อนภูมิพล ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงประเทศไทยมายาวนานกว่า 60 ปี หรือจะหาซื้อของฝากชื่อดังของจังหวัดตากติดมือกลับบ้าน อาทิ เมี่ยงคำเมืองตาก หรือเมี่ยงคำจอมพล, กล้วยตากอบน้ำผึ้ง, มะม่วงกวน, อะโวคาโด เป็นต้น ต้องขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นอย่างยิ่งที่มาสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก พี่น้องชาวจังหวัดตากยินดีต้อนรับนักปั่นทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ขณะที่ นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า เขื่อนภูมิพลมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยฯ สนามที่ 5 ซึ่งมีบรรดานักปั่นจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาแข่งขันจำนวนมาก ส่งผลให้ที่พักภายในเขื่อนภูมิพลเต็มหมด นอกจากนี้ร้านค้าชุมชนรอบ ๆ เขื่อน รวมทั้งร้านสินค้า OTOP ก็ขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันนักกีฬาก็สามารถท่องเที่ยวภายในเขื่อน ไปสัมผัสความงาม “เขื่อนของพ่อ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 หรือไปดูโครงการโคกหนองนา เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้าน นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งนำชาวบ้านจากวิสาหกิจชุมชนบ้านก้อ มาจำหน่ายภายในเขื่อนภูมิพลเพื่อรองรับนักกีฬาและผู้ติดตาม เปิดเผยว่า ชาวบ้านก้อแม้จะไม่ได้อยู่ในจังหวัดตาก แต่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพลเมื่อเกือบ 60 ปีก่อน ทางเขื่อนภูมิพลจึงให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการสร้างอาชีพ เช่นการทอผ้า การแปรรูปอาหาร สินค้า OTOP มาจำหน่าย มีการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้ การมาจำหน่ายสินค้าในการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยฯ ก็ทำให้สินค้าของชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
นางสาววิจิตร สุขสำราญ กล่าวว่า ตนเองได้รับการติดต่อจากเขื่อนภูมิพลให้มาจำหน่ายขนมวาฟเฟิลฮ่องกงในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยฯ ซึ่งวันแรกก็ขายดีมาก ปกติตนเองจะขายอยู่ที่บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา ก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่มาขายในการแข่งขันจักรยานก็ขายดีมาก จึงอยากให้มีการแข่งขันเช่นนี้ทุก ๆ เดือน
พล.อ.เดชา กล่าวเสริมอีกว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), จังหวัดตาก และเขื่อนภูมิพล จัดกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life-TCA GREEN CYCLING” ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 15.00 น. เป็นการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีเขียว เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษ ลดการใช้ขยะ ลดภาวะโลกร้อน ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ สสส. จัดโครงการรณรงค์คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ที่กำลังแพร่ระบาดในหมู่เยาวชน เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งโครงการ “ไม่สูบไม่ดื่ม” เป็นการรณรงค์ให้คนไทยลดละเลิกการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
“การแข่งขันสนามที่ 5 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย จะตัดสินว่านักปั่นคนใดจะได้เป็นแชมป์ประเทศ พร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานฯ และมีสิทธิ์สวมเสื้อแชมป์ประเทศไทยไปแข่งขันในปีต่อไป รวมทั้งจะมีการมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย-หญิงที่ทำผลงานโดดเด่นทั้งประเภทถนนและเสือภูเขา โดยนักกีฬาจะได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์” พลเอกเดชา กล่าว
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา ดาวน์ฮิล ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 10.00 น. จากนั้นจะถ่ายทอดสดกิจกรรมขี่จักรยาน ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life-TCA GREEN CYCLING ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 14.30 น. และถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานประเภทถนน รายการโรดเรซ รุ่นประชาชนชาย ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 08.00 น. แฟนกีฬาสามารถติดตามชมได้ในวันและเวลาดังกล่าว.