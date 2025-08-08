มร.ฟีโน่คว้าชัยเปิดศึกคิว6แดง ลีโอฟีโน่ ซีซั่น7

มร.ฟีโน่คว้าชัยเปิดศึกคิว 6แดง ลีโอฟีโน่ ซีซั่น7
การแข่งขันสนุกเกอร์ประเภท 6 แดง สะสมคะแนน “ลีโอ สนุกเกอร์ แรงกิ้ง บาย ฟีโน่ ซีซั่น 7” รายการที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด และเครื่องดื่มลีโอ ได้จับมือกับฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ จัดการแข่งขัน ชิงเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 400,000 บาท ได้ฤกษ์เปิดฉากแล้ว ที่โต๊ะ ฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ รัชดา ซอย 18
การดวิลคิวได้เปิดฉากขึ้นแล้ว โดย “มร.ฟีโน่” อำนาจ รําเพยพงศ์ ออกคิวสู้กับ “ฟีฟ่า จินดา” เฉลิมเกียรติ เรืองศรีน โดย มร.ฟีโน่ ขึ้นนำไปก่อน 2-0 เฟรม เฟรมสามแต้มมาถึงชิงดำ ฟีฟ่า จินดา ได้ดำลงไปไล่มาเป็น 1-2 เฟรม ก่อนที่ มร.ฟีโน่ จะปิดเฟรมสี่ เอาชนะไป 3-1 เฟรม สกอร์ 61-4, 57-18, 34-35 และ 37-12 ผ่านเข้ารอบสองต่อไป
ขณะที่ “หลุยส์ ชวนชื่น” หลุยส์ ทรงแสง ดาราตลกที่รับเชิญเข้าแข่งขัน พบกับ “บอม Deluxe” ธนทร แสงกาศนีย์ ปรากฎว่า หลุยส์ ชวนชื่น ไว้ลายอาศัยความแม่นยำกว่า เอาชนะไป 3-1 เฟรม สกอร์ 39-7, 3-33, 37-14 และ 30-13 ผ่านเข้ารอบสำเร็จ
สำหรับรายการนี้เพื่อเป็นเวทีให้กับนักสนุกเกอร์ในเมืองไทยที่มีอันดับไทยแลนด์แรงกิ้ง ต่ำกว่า 64 ได้มีเวทีในการแสดงฝีมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนายกระดับความสามารถของนักสนุ้กเกอร์ในเมืองไทย รวมถึงการถ่ายทอดสดทางออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/FinoSnookerClubs อย่างมีมาตรฐาน ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ http://finomarketing.net/leo/snookerranking