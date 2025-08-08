ธรรญธรคว้ารองแชมป์ รุ่น 13 ปี ปิงปองยูธเวียงจันทน์
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน เก็บคะแนนสะสมโลก “ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ เวียงจันทน์ 2025” ที่ไอเทค มอลล์ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม มีนักกีฬากว่า 180 คนจาก 14 ประเทศร่วมชิงชัย โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งมือตบเยาวชนและยุวชนทีมชาติจำนวน 20 ชีวิต เดินทางเข้าร่วมศึก 12 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 19, 17, 15, 13, 11 ปี และประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 19 กับ 15 ปี
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยสามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ 1 คน ได้แก่ “ทอรัก” ธรรญธร มีแก้ว หนูน้อยวัย 13 ขวบ ที่เพิ่งก้าวขึ้นมาติดธงยุวชนทีมชาติไทยเมื่อปีที่แล้ว ลงแข่งขันในประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี โดย ธรรญธร ออกสตาร์ตในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 5 แข่งขันกับนักกีฬาร่วมกลุ่ม 3 คน ซึ่งสาวน้อยของไทยทำผลงานเอาชนะนักกีฬาจากศรีลังกาและเวียดนามได้ แต่พลาดท่าให้กับนักกีฬาสิงคโปร์ อย่างไรก็ดีผลงาน ชนะ 2 แพ้ 1 ยังดีพอที่ทำให้เจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่ม 5
จากนั้น ธรรญธร ตบเอาชนะนักกีฬาเจ้าภาพได้ในรอบ 16 คน แล้วเข้าไปเอาชนะนักกีฬาไต้หวันได้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบตัดเชือกยังสามารถตบมือดีของไต้หวันได้อีกหนึ่ง ส่งให้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับ ซี จิ๊ง เฉิน อีกหนึ่งนักกีฬาจากไต้หวันเช่นกัน ทว่าหนนี้สาวน้อยชาวไทยต้องมาพบกับความแกร่งที่ไม่เหมือนรอบก่อนๆ ที่เอาชนะผู้เล่นจากไต้หวันมาแล้ว 2 รอบติด รอบนี้เป็นทาง ซี จิ๊ง เฉิน ตีได้ดีกว่าชัดเจน ผลสุดท้ายจึงเป็นทางนักกีฬาจากไต้หวัน ชนะ “ทอรัก” ธรรญธร มีแก้ว 3-0 เกม (11-2, 11-4, 11-4) สาวน้อยของไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว 13 ปี
ขณะที่อีก 2 ประเภทไฮไลต์ที่นักกีฬาไทยได้ลุ้นแชมป์ประจำวัน ได้แก่ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี “กาย” วศพล ยะทวานนท์ จับคู่กับ “ไอซ์” ภัตศราภรณ์ วงละคร ทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ก่อนจะไปพ่ายให้กับ ฮุง จิง-ไค กับ หวู่ ยิ๋ง สวน จากไต้หวันอย่างน่าเสียดาย 2-3 เกม (8-11, 11-8, 6-11, 11-7, 4-11) วศพล กับ ภัตศราภรณ์ คว้าถ้วยรางวัลอันดับที่ 3 ให้แก่ประเทศไทย
ส่วนในประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ กับ “พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการที่ทัพลูกเด้งไทยภูมิใจนำเสนอในเวลานี้ ฝ่าด่านต่างๆ เข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้เช่นกัน แต่ปรากฎว่าไปเสียท่าให้กับคู่ของ อี ฮังโกยล กับ คิม มินโซ จากเกาหลีใต้ไป 1-3 เกม (4-11, 11-5, 9-11, 7-11) ฐิตภัทร กับ กุลภัสสร์ จึงทำได้เพียงจบอันดับที่ 3 ของคู่ผสมรุ่น 15 ปีเช่นกัน