กุลธนตั้งเป้ารักบี้ 7 คน คว้า 2 ทองซีเกมส์ เปิดตัวโลเต้คุมทัพไทยอีกครั้ง
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ ได้เรียกประชุมทีมงานสต๊าฟโค้ช และนักกีฬารักบี้ประเภท 7 คนทีมชาติไทย ทั้งทีมชายและทีมหญิง มาอย่างเร่งด่วน เพื่อพูดคุยถึงเป้าหมาย และรับทราบถึงปัญหาของทั้ง 2 ทีม โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงการฝึกซ้อมของทั้ง 2 ทีม โปรแกรมการเก็บตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป้าหมายในปี 2025 กับศึกรักบี้เอเชียซีรีส์ และ ซีเกมส์ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคมนี้
หลังจากการประชุมอย่างเคร่งเครียด พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ได้เปิดเผยว่า ที่เรียกนักกีฬาและทุกฝ่ายมาในวันนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้ 7 คนทีมชาติไทยที่กำลังจะเปิดฤดูกาลแล้ว โดยศึกรักบี้ 7 คนเอเชียซีรีส์ปีนี้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ มีการเพิ่มทีมจาก 8 ทีมเป็น 12 ทีม และแข่งเพียง 2 เลกเท่านั้น ที่เป็นห่วงก็คือทีมชาย ถึงแม้ว่าปีที่แล้วเราจะเป็นทีมน้องใหม่ แต่ก็ทำผลงานได้เกินเป้าหมายคือคว้าอันดับ 5 เอเชีย ทว่าในปีนี้มีทีมเพิ่มขึ้นมาและส่วนใหญ่ก็ฝีมือสูสีกับหนุ่มไทยมากทำให้เราจะประมาทไม่ได้เลย แต่ต้องอยู่รอดให้ได้
พ.ต.ท.กุลธน ยังเผยต่อว่า ในส่วนทีมหญิงแน่นอนว่าไทยรั้งอันดับ 3 เอเชียเหนียวแน่นมาก แต่ก็กำชับว่าห้ามแพ้ ฮ่องกง กับ คาซัคสถาน เพราะเมื่อไหร่ถ้าแพ้ 2 ทีมนี้ เราอาจจะหลุดจากอันดับ 3 เอเชียได้เลย แต่ที่น่ากังวลก็คือผู้เล่นหลักเราบาดเจ็บหลายคน โดยเฉพาะ “เนย ป็อกบา” จิรวรรณ ชูตระกูล ที่เล่นลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นแล้วได้รับบาดเจ็บ รวมถึง นันทัชพร ยอดยา ที่บาดเจ็บจากเวิลด์ชาเลนจ์ซีรีส์ ส่วนคนอื่นๆก็ใกล้ที่จะกลับมาฟิตแล้ว ต้องยอมรับว่าในรอบปีที่ผ่านมาทีมหญิงไทยที่ก้าวไปสู่เวทีโลกกรำศึกหนักมากเล่นหลายรายการ แต่อย่างไรก็ตามปีนี้ขอให้รักษามาตรฐานไว้ให้ได้เหมือนเดิม
“หลังจบจากเอเชียซีรีส์ ทั้ง 2 ทีมก็จะต้องมุ่งเป้าหมายไปที่ซีเกมส์ ซึ่งทีมหญิงไม่ค่อยห่วงเพราะในอาเซียนเราเบอร์ 1 อยู่แล้ว แต่ก็ห้ามประมาท ส่วนทีมชายนั้นเราไม่ได้เหรียญทองมาตั้งแต่ปี 2007 ที่โคราช มาปีนี้วนกลับมาที่ไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งก็อยากให้ทุกคนสู้ อยากให้ได้เหรียญทอง อยากจะบอกว่าทีมชายปีนี้ไม่มีแล้วติด 1 ใน 3 ซีเกมส์ ปีนี้ต้องเหรียญทองเท่านั้น” พ.ต.ท.กุลธน กล่าว
นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวโลเต้ ไลคาบูร่า อดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทย ที่คัมแบ๊กกลับมาคุมทีมอีกครั้ง ซึ่งถือว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการรักบี้เอเชียมาก เนื่องจาก โลเต้ อดีตทีม “ออลแบล็คส์” นิวซีแลนด์ คือคนที่ทำทีมหญิงไทยก้าวไปถึงอันดับ 3 เอเชีย และยังวางรากฐานระบบเยาวชนรักบี้ในไทยร่วมกับบรรดาผู้ฝึกสอนอีกหลายคน จนทำให้รักบี้ไทยมีชื่อเสียงการพัฒนานักกีฬาจนเวิลด์รักบี้ให้การยอมรับ