ริวควงธรรม์ผงาดคว้าแชมป์ชายคู่ แถมเข้าชิงชายเดี่ยวศึกเทนนิส จี เอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ในประเภทคู่เป็นรอบชิงชนะเลิศ
ไฮไลต์ประเภทชายคู่ ริว โกฏิกุล กับ ธรรม์ พันธราธร สองนักเทนนิสไทย คู่มือวางอันดับ 1 คว้าแชมป์ได้ตามคาด หลังจากเอาชนะ หลี่ หยานฮง กับ อู๋ จุนเจ๋อ จากจีน ในรอบชิงฯ ได้ 2 เซตรวด 7-5, 6-4 ริว กับ ธรรม์ ได้ครองแชมป์ร่วมกัน และได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 6.25 คะแนน ส่วนคู่จีนได้คนละ 3.25 คะแนน
ทางด้านหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ กับ ปารมี ทัดแก้ว พ่ายให้แก่ ชินาร์ ซาห์รา ชูเคย์นา เฮริยาดี ซุงโกโร และ ดาเนียลลา คลารา สุริยาปรานาตา (อินโดนีเซีย) 0-2 เซต 6-7 ไทเบรก 6-8 และ 6-7 ไทเบรก 0-7 ทำให้คู่เด็กไทยได้รองแชมป์ ได้คะแนน คนละ 3.25 คะแนน ส่วนคู่เด็กอินโดนีเซียได้ครองแชมป์ ได้คนละ 6.25 คะแนน
ทั้งนี้ ในพิธีมอบถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬา
นอกจากนี้ ริว โกฏิกุล ที่ได้แชมป์ชายคู่ไปแล้ว ยังผ่านเข้ารอบชิงฯ ในประเภทชายเดี่ยวด้วย หลังจากตัดเชือกชนะ อู๋ จุนเจ๋อ มือวาง 7 จากจีน ด้วยสกอร์ 6-4 และ 2-0 Ret. ซึ่งนักหวดจีนได้ขอยอมแพ้ในเซตที่สอง เนื่องจากเจ็บหลัง โดย ริว มือวาง 5 จะชิงฯ กับ หลี่ หยานฮง มือวาง 3 จากจีน ที่ตัดเชือกชนะ ไคโตะ โตคุระ มือวาง 8 จากญี่ปุ่น 6-0, 6-1
ผลประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ปารมี ทัดแก้ว แพ้ ชินาร์ ซาห์รา ชูเคย์นา เฮริยาดี ซุงโกโร (วาง 2 อินโดนีเซีย) 5-7, 7-5 และ 5-7 โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 8) แพ้ ดาเนียลลา คลารา สุริยาปรานาตา (วาง 4-อินโดนีเซีย) 4-6, 3-6 สำหรับ ปารมี กับ โชติรินทร์ ซึ่งตกรอบรองฯ ได้คนละ 9 คะแนน