GULF เชื่อพลังบอลไทยไปไกลได้กว่าที่คิด หนุนถ่ายทอดสดไทยลีก สร้างโอกาสเยาวชน สร้างเศรษฐกิจไทย

“บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “GULF” นำโดย “นายธนญ ตันติสุนทร” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย “นางสาวธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และ “นายสิตมน รัตนาวะดี” ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ฤดูกาล 2025 โดยมี “มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ” นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานงานแถลงข่าว และมีพันธมิตรลูกหนังเข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง
“นางนวลพรรณ ล่ำซำ” นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าว่า ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่รอคอย เพราะนับจากวันนี้เป็นต้นไปอีก 1 สัปดาห์ บรรยากาศของความสนุกและความมันส์กำลังจะกลับมาอีกครั้ง กับ การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ทั้ง 3 ระดับ ภายใต้สโลแกน “Thai League BEYOND THE GAME 2025/26”
“ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของฟุตบอลไทยลีก ในฐานะกีฬาที่คนไทยรับชมมากที่สุดถึง 70% และวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เรามาร่วมส่งสัญญาณเปิดศักราชใหม่ และเข้าสู่ยุคใหม่ไปพร้อมกัน บนความพร้อมรอบด้านทั้งสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 102 สโมสร เงินสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นทุกลีก ผู้สนับสนุนอย่าง BYD ที่เข้ามาสนับสนุนครบทั้ง 3 ลีกอาชีพ และยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราได้ผู้ถือลิขสิทธิ์เข้ามาถ่ายทอดสดครบทั้ง 3 ลีกอาชีพเช่นกัน บนความร่วมมือกันระหว่าง GULF, AIS และ JAS ประกาศถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชมฟรีครบทุกลีก แบ่งเป็น BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง 16 สโมสร จำนวน 240 นัด BYD SEAL 5 ลีกสอง 18 สโมสร จำนวน 312 นัด และ BYD DOLPHIN ลีกสาม 68 สโมสร จำนวน 750 นัด”
นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา GULF ได้สนับสนุนฟุตบอลไทยในทุกระดับ ตั้งแต่ไทยลีก 1, 2 และ 3 ด้วยความเชื่อมั่นว่าฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันกีฬา แต่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับเยาวชน รวมถึงขับชุมชนในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะไทยลีก 2 และ 3 ซึ่งเป็นการแข่งขันในต่างจังหวัด มักมีข้อจำกัดด้านการเดินทางและการเข้าถึง ทำให้การถ่ายทอดสดเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงแฟนบอลกับทีมท้องถิ่นเข้าด้วยกัน”
“ปัจจุบันประเทศไทยมีทีมฟุตบอลมากกว่า 100 ทีม และบุคลากรด้านฟุตบอลไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ที่สำคัญยังมีผู้ชมในสนามฤดูกาลที่ผ่านมากว่า 2 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอล คือ อุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เราเชื่อว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตไทยลีกทุกระดับ นอกจากจะทำให้ผู้คนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย และยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”
“GULF จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นฟุตบอลไทยก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ทั้งในแง่ของความนิยม คุณภาพ และโอกาสในการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป” นายธนญ กล่าวทิ้งท้าย
GULF พลังบอลไทย ไปไกลได้กว่าที่คิด #GULFFORGOAL