ตบสาวไทยพักตัวหลัก แต่ยังขย้ำอินโดฯ 3-0 เซต ศึกซีวีลีก สัปดาห์ที่ 2
วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยประเดิมเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซี วี.ลีก 2025 สัปดาห์ที่ 2 แมตช์แรก ที่เมืองนิงห์บิงห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
เกมนี้ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมชาติไทย จัดผู้เล่นชุดแรก เป็นชุดผสม ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, กัญญารัตน์ ขุนเมือง, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, ธนัชชา สุขสด และ กัตติกา แก้วพิน โดยมีปิยนุช แป้นน้อย และ จิดาภา นาหัวหนอง เป็นผู้เล่นอิสระ
ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะพักตัวหลักและส่งผู้เล่นชุดผสมลงสนาม แต่ก็เหนือกว่าอินโดนีเซียอย่างชัดเจน เอาชนะไป 3-0 เซต 25-16, 25-16, 25-21
สำหรับแมตช์ต่อไป สาวไทยจะพบกับฟิลิปปินสื ในวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
