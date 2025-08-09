อาริ สยามสแควร์ ซอย 6 คัมแบ๊กเปิดร้าน พร้อมฉลองครบรอบ 16 ปีชิงรางวัลพิเศษ
นายศิวัช วสันตสิงห์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท บูทรูม จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน อาริ ฟุตบอล สยามสแควร์ ซอย 6 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โดยมีนายขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พร้อมทั้ง บรรดานักฟุตบอลชื่อดังระดับประเทศทั้ง “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์, “เซฟ” ศุภนันท์ บุรีรัตน์, “โดม” บดินทร์ ผาลา, “นิว” ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ และ “ไมค์” ปฏิวัติ คำไหม ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดร้านใหม่
สำหรับร้าน อาริ ฟุตบอล สาขาสยามสแควร์ เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ร้านไปเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนที่ร้านจะทำการปิดปรับปรุง และกลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมทั้งโฉมใหม่ที่ยกระดับประสบการณ์สำหรับแฟนบอล และผู้หลงใหลในเกมลูกหนังให้ได้สัมผัสความพิเศษในทุกมิติ
โดยร้านอาริ ฟุตบอล ยังคงพร้อมให้บริการแบบครบวงจร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักกีฬา รวบรวมสินค้าจากแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลก อาทิเช่น อาดิอาส, ไนกี้, พูม่า, มิซูโน่ และแบรนด์อื่นๆ รวมถึงเป็นศูนย์รวมสินค้าชุดฟุตบอลสโมสรทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมยังมีสินค้าสุดพิเศษที่หาได้เฉพาะอาริ ฟุตบอล เท่านั้น แถมด้วย โซน Personalization บริการปรับแต่งสินค้าส่วนตัว เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ ไม่ซ้ำใคร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฉลองครบรอบ 16 ปี ร่วมชิงรางวัลสุดพิเศษอีกมากมาย