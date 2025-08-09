หวานแบบน้ำตาลไม่ต้อง! เทนนิส-จูเนียร์ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่น
“เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ อดีตนักกีฬาเทควันโด เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย เข้าพิธีวิวาห์กับ “จูเนียร์” รามณรงค์ เสวกวิหารี อดีตจอมเตะหนุ่มทีมชาติไทย ด้วยบรรยากาศสุดชื่นมื่นที่ The Venue Villa De Bua เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
โดยภายในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น “บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย รวมถึงครอบครัว
ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยขอรับ
