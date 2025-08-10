ริว คว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ศึกเทนนิสจีเอชแบงก์
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานพัฒนาเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ริว โกฏิกุล นักหวดไทย มือวางอันดับ 5 ของรายการ สุดต้านความแข็งแกร่งของ หลี่ หยานฮง นักหวดชาวจีน มือวางอันดับ 3 ของรายการ ก่อนพ่ายไป 0-2 เซต 1-6 และ 3-6 ทำให้ ริว ได้รองแชมป์ ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 18 คะแนน และก่อนหน้านี้ ริว ได้ไปแล้ว 1 รางวัล จากการคว้าแชมป์ประเภทชายคู่ ซึ่งคู่กับ ธรรม์ พันธราธร
ขณะที่ หลี่ หยานฮง ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยว ศึกเทนนิส จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 1 และได้คะแนน 30 แต้ม โดยนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการที่ 2 ของนักหวดจีนคนนี้
ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยว นักหวดอินโดนีเซียโคจรมาชิงชนะเลิศกันเอง ซึ่งผลปรากฏว่า ชินาร์ ซุงโกโร มือวางอันดับ 2 ของรายการ เอาชนะ ดาเนียลลา สุริยาปรานาตา มือวางอันดับ 4 ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต ชินาร์ คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว ซึ่งเป็นแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการแรก ได้รับ 30 คะแนน ส่วน ดาเนียลลา รองแชมป์ ได้ 18 คะแนน