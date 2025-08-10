จักรพล ย้ำย้ายพิธีเปิดซีเกมส์จัดราชมังฯ คำนึงความปลอดภัย แต่ตั้งคบเพลิงสนามหลวงให้คนถ่ายรูป
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะจัดแข่งขันระหว่าง 9-20 ธันวาคมนี้ โดยจะจัดใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา ว่า ในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และท่านสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ติดตามการทำงานและการเตรียมการในด้านต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน และประทับใจผู้มาเยือน
นายจักรพล ยังเผยอีกว่า ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งการให้กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการในแต่ละด้านให้เป็นไปตามกรอบและเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่งขัน ระบบโลจิสติกส์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัย หรือความพร้อมของสมาคมกีฬาต่างๆในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างในเรื่องของเบี้ยที่หลายสมาคมยังไม่ได้รับในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ทางท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยกำชับ
และสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดด้วย
“ในส่วนของสถานที่จัดพิธิเปิดการแข่งขัน เดิมทีวางเอาไว้ที่สนามหลวง แต่ได้มีการหารือและย้ายมาจัดที่ราชมังคลากีฬาสถาน ถือว่าเหมาะสมในการดูแลรักษาความปลอดภัยเมื่อถึงดูสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้และในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจจะยังไม่นิ่ง โดยสนามราชมังฯเป็นพื้นที่ปิด สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่จะมาเข้าร่วมในแต่ละชาติได้ง่ายกว่า ซึ่งเราเองให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย ส่วนสนามหลวงก็จะใช้เป็นสถานที่จุดคบเพลิง และตั้งคบเพลิง โดยจะใช้เป็นแลนด์มาร์ค ให้ประชาชนคนไทย นักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่มาร่วม หรือนักท่องเที่ยว ได้แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมในช่วงของการแข่งขัน”