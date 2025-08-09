เอสโคล่า หนุนศึกลูกยางชิงแชมป์โลก ผุดแคมเปญปลุกกองเชียร์ลูกยางทั่วไทย
น.ส.สุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว เครื่องดื่ม เอส โคล่า เป็นเมนสปอนเซอร์ของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 “est Cola – Local Main Partner of FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025” ที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม โดยมี “กัปตันกิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และ “ปู” มลิกา กันทอง 2 ตำนานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ร่วมด้วย
น.ส.สุภรณ์ กล่าวว่า กว่า 30 ปีที่ไทยเบฟ ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในการผลักดัน ส่งเสริม พัฒนา และสร้างรากฐานความยั่งยืนให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกของวงการกีฬาไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก พร้อมกับสนับสนุนคนรุ่นใหม่สนใจกีฬา ปลุกกระแสเชียร์วอลเลย์บอลไทยในการแข่งขันครั้งนี้ผ่านแคมเปญ “เสิร์ฟเอส เชียร์ไทยให้ AWESOME” ชวนคนไทยส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทย พร้อมสร้างสรรค์เพลงธีมการแข่งขัน และ Music Video สุดพิเศษ “TO BE THE CHAMPION” (เสียงเชียร์เพื่อแชมป์) โดย “โจอี้ ภูวศิษฐ์” นักร้องหนุ่มพลังเสียงคุณภาพ ร่วมด้วยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ “เพียว” อัจฉราพร คงยศ, “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี, “แป้น” ปิยะนุช แป้นน้อย มาร่วมแสดง
“นอกจากนี้ เอส โคล่า ยังได้ส่งต่อแนวคิดให้กับเด็กรุ่นใหม่ ด้วยการมอบโอกาสให้น้องๆ ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมมอบลูกวอลเลย์บอลให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้กับเยาวชนไทย ต่อยอดสู่ระดับโลก” น.ส.สุภรณ์ กล่าว
ด้าน นายสมพร ใช้บางยาง กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนอย่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม “เอส โคล่า” ที่ให้การสนับสนุนวงการวอลเลย์บอลไทยมาอย่างยาวนาน ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้วงการวอลเลย์บอลไทยเสมอมา
“นอกจากการแข่งขันนี้จะเป็นการรวมพลังเชียร์ของชาวไทยทั้งประเทศครั้งยิ่งใหญ่แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เพราะเราได้จัดการแข่งขันใน 4 สนามทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา, ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเพิ่มรายได้ให้ประชากรในท้องถิ่นแต่ละภาคเป็นอย่างมาก” นายสมพร กล่าวปิดท้าย