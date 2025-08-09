พูนศิริ-ธนภรณ์ ผงาดคว้าแชมป์ ศึกสองล้อเสือภูเขาปทท.
การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ที่จังหวัดตาก สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันประเภทเสือภูเขา รายการครอสคันทรี่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ณ ลานสิริชล เขื่อนภูมิพล โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประธานในในพิธีได้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568
นอกจากนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร นายอำเภอสามเงา, นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก, นายนัธทวัฒน์ ฝึกฝน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก, นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, นางสาวเมาธาวดี สุวรรณเทพ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก, นายรัตน์มัน ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก, นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, พ.ต.อ.ธนกฤต ธนาพงศ์ศักดา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามเงา และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในพิธีด้วย
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย นำโดยท่านพลเอกเดชา เหทกระศรี นายกสมาคมฯ ที่ได้นำการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่ 5 สนามสุดท้าย รวมทั้งกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เขื่อนภูมิพล หรือ “เขื่อนของพ่อ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นเขื่อนที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นับเป็นความปลื้มปีติของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาก ที่ได้เห็นนักกีฬาและผู้ติดตามที่มาจากทั่วทุกภูมิภาค ทำให้ที่พักเต็มหมดทุกแห่ง ร้านค้าร้านอาหารก็มีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางเขื่อนภูมิพลยังได้ให้ประชาชนและวิสาหกิจชุมชนรอบ ๆ เขื่อน นำสินค้าและอาหาร รวมถึงสินค้า OTOP ของอำเภอสามเงามาจำหน่ายด้วย เป็นการกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดตาก เป็นผลดีจากการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี ส่วนปีหน้าหากสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะมาจัดการแข่งขันที่จังหวัดตากอีก พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากยินดีต้อนรับ และพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยความยินดียิ่ง
สำหรับผลการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา ครอสคันทรี่ รุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ รุ่นประชาชนชาย (ระยะทาง 25 กม.) ที่ 1 พลฉัตร นาคทองคำ ทีมราชนาวี CoreNutrition เวลา 1.03.25 ชั่วโมง, พูนศิริ ศิริมงคล ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เวลา 1.05.11 ชั่วโมง, ที่ 3 วรพงษ์ เมืองสุข ทีมราชนาวี เวลา 1.05.44 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของ พูนศิริ ศิริมงคล คะแนนรวม 112 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นประชาชนหญิง (ระยะทาง 20 กม.) ที่ 1 ธนภรณ์ หะหมาน ทีม Walailak University/Corenutrition/ISSARACAPE เวลา 1.06.17 ชั่วโมง นอกจากนี้ธนภรณ์ยังเป็นแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 120 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 พรพักตร์ ประโพธิ์ทัง ทีมเชียงคาน มทบ.28 เวลา 1.16.28 ชั่วโมง, ที่ 3 อริตา สุขโฉม ทีม GRACE CROSSFIT Cycling team เวลา 1.17.07 ชั่วโมง
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย (ระยะทาง 25 กม.) ที่ 1 วรพงษ์ เมืองสุข ทีมราชนาวี เวลา 1.05.44 ชั่วโมง พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 112 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 รัฐกูร เมืองแก้ว ทีม S.I.C.T.&ARMY BY Coach Komsun เวลา 1.21.10 ชั่วโมง, ที่ 3 ธนพนธ์ วงศ์หล้า ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เวลา 1.43.22 ชั่วโมง
รุ่นเยาวชนชาย (ระยะทาง 20 กม.) ที่ 1 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่/คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เวลา 50.47.698 นาที พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 120 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ณัฐชนน ใจดี ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง (บรรหารคอนกรีต) เวลา 54.51.073 นาที, ที่ 3 ดรัณ ปัญญาวัน ทีม S.I.C.T samui international cycling Team เวลา 58.47.509 นาที
รุ่นเยาวชนหญิง (ระยะทาง 15 กม.) ที่ 1 ปิ่นภัค เชียงสวน ทีมราชนาวี Core Cycling เวลา 49.43.236 นาที พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 116 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เวลา 50.25.029 นาที
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเสือภูเขา ครอสคันทรี่ ประจำปี 2568 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล ปรากฏว่า นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ ธนภรณ์ หะหมาน นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีม Walailak University/Corenutrition/ISSARACAPE นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ พูนศิริ ศิริมงคล ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์ ปรากฏว่า ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง ได้แก่ เสรี เรืองศิริ ผู้ฝึกสอนของ ธนภรณ์ หะหมาน และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชาย ได้แก่ กีรติ สุขปราสาท ผู้ฝึกสอนของ พูนศิริ ศิริมงคล
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มีกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life- TCA GREEN CYCLING” ที่ลานสิริชล ภายในเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ สมาคมกีฬาจักรยานฯ, จังหวัดตาก, องคืการบริหารส่วนจังหวัดตาก และเขื่อนภูมิพล โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พบเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ, นายธนิต ภูมิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี ใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพล ระยะทาง 8.1 กม. ซึ่งมีนักปั่นจากชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดตากร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
สำหรับกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life- TCA GREEN CYCLING” เป็นกิจกรรมกีฬาสีเขียว เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ยังจัดนิทรรศการขับขี่จักรยานอย่างไรให้ปลอดภัย มีการแจกไฟกระพริบและป้ายสะท้อนแสง “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง” ให้แก่นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพนำไปติดที่บริเวณใต้อานจักรยาน เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ และมีการนิทรรศการโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าด้วย รวมทั้งโครงการ “ไม่สูบไม่ดื่ม” รณรงค์คนไทยไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด
ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็ได้เปิดคลินิกซ่อมรถจักรยานฟรี โดยเปิดให้ประชาชนนำรถจักรยานเก่ามาซ่อมแซมให้ใช้งานได้อีกครั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีกิจกรรมประกวดรถจักรยานที่มีความสวยงามตกแต่งแบบประหยัด การประกวดรถจักรยานเก่าโบราณ รวมทั้งมีการมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุมากที่สุดและน้อยที่สุด ทั้งชายและหญิง
สำหรับโปรแกรมวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนน รายการโรดเรซ โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ ลานสิริชล เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น. เส้นทางเริ่มต้นหน้าที่ทำการเขื่อนภูมิพล-ออกจากทางเขื่อน-ไปทางอำเภอสามเงา-เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบ้านใหม่สามัคคี (หมายเลข 6011)-ผ่านโรงเรียนบ้านท่าไผ่-ผ่านบ้านนาตาโพ-ผ่านโรงเรียนบ้านวังโพ-เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3042-ผ่านโรงพยาบาลสามเงา-กลับไปเข้าเส้นชัยที่หน้าที่ศาลเจ้าพ่อเขาแก้วบริเวณทางขึ้นสันเขื่อน ระยะทาง 67.4 กิโลเมตร ยกเว้นรุ่นประชาชนชาย จะแข่งขันระยะทาง 110 กิโลเมตร ซึ่งจะถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้จะมีการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา รายการอีลิมิเนเตอร์ เริ่มเวลา 09.00 น. เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพล ระยะทาง 600 เมตร