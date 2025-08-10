ธนาคาร-ศุภักษร คว้าแชมป์สนามสุดท้าย ศึกจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เป็นการแข่งขันประเภทโรดเรซ ที่ ลานสิริชล เขื่อนภูมิพล โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
หลังพิธีเปิดการแข่งขัน “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เปิดเผยว่า ภาพรวมของการแข่งขันสนามที่ 5 สนามสุดท้าย มีนักปั่นเดินทางมาจากทั่วประเทศ เนื่องจากมีคะแนนคูณ 2 เท่า นักกีฬาที่มีคะแนนตามหลังผู้นำไม่มากนักก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์ประเทศไทย นอกจากนี้บรรยากาศของเขื่อนภูมิพล หรือ “เขื่อนของพ่อ” ก็มีความสวยงาม เส้นทางแข่งขันก็ท้าทายมีปั่นขึ้นสันเขื่อน ขึ้นเขาลงเขา ส่วนเส้นทางแข่งขันดาวน์ฮิลที่มีการเปิดเส้นทางใหม่นักกีฬาก็ชื่นชอบ ขณะเดียวกันทางเขื่อนภูมิพลก็เปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชน และพี่น้องประชาชนรอบ ๆ เขื่อนนำสินค้าทั้งอาหาร เสื้อผ้า สินค้า OTOP มาจำหน่ายให้แก่นักกีฬาและผู้ติดตาม เป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนรอบ ๆ เขื่อน
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนผลการแข่งขันของนักกีฬาก็น่าพอใจ โดยเฉพาะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในการแข่งขันรายการไทม์ไทรอัลทั้ง ส.อ.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช และ พ.อ.อ.พีระพล ชาวเชียงขวาง ก็คว้าแชมป์ประเทศไทยมาครอง ซึ่งสนามที่ 5 นี้ทางสตาฟฟ์โค้ชจะพิจารณาตัดตัวนักกีฬาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเก็บตัวระยะยาวอีก 3 เดือนก่อนจะมีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ต้องขอขอบคุณ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ดูแลเอาใจใส่และให้การสนับสนุนการแข่งขันเป็นอย่างดียิ่ง รวมถึง นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ในการอำนวยความสะดวกทุกด้าน เจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพลทุกท่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่พยาบาล และ กกท.จังหวัดตาก ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ ทำให้การแข่งขันประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี
“สำหรับการแข่งขันในปี 2569 สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับการยืนยันจากท่านชูชีพ พงศ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ว่ายินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกแน่นอน โดยมีเขื่อนภูมิพล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สนามที่ 1 ประเดิมจัดที่เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และปิดท้ายสนามที่ 5 ที่เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก” พลเอกเดชา กล่าว
ด้านการแข่งขันประเภทถนน ในสนามที่ 5 มีผลรุ่นที่น่าสนใจ ดังนี้ รุ่นประชาชนหญิง (ระยะทาง 67.4 กม.) ปรากฏว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำผลงานยอดเยี่ยม โดยที่ 1 เป็นของ ศุภักษร นันตะนะ เวลา 1.51.36 ชั่วโมง, ที่ 2 จันทร์เพ็ง นนทะสิน เวลา 1.51.36 ชั่วโมง, ที่ 3 เพชรดารินทร์ สมราช เวลา 1.51.37 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ จันทร์เพ็ง นนทะสิน ด้วยคะแนนรวม 93 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นประชาชนชาย (ระยะทาง 110 กม.) ที่ 1 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เวลา 2.28.33 ชั่วโมง, ที่ 2 อริยะ พูนสวัสดิ์ จากทีม Roojai เวลา 2.28.40 ชั่วโมง, ที่ 3 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 2.28.54 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ณัฐพล จำชาติ ทีม PUMBIKE Specialized Liquimoly Hop inn Lopburi ด้วยคะแนนรวม 94 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง (ระยะทาง 67.4 กม.) ที่ 1 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 2.01.11 ชั่วโมง, ที่ 2 ณัฐชา สงเคน ทีม Prime19 เวลา 2.01.11 ชั่วโมง, ที่ 3 พิทยาพร แซ่ตั๋น ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 2.01.11 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ณัฐชา สงเคน ด้วยคะแนนรวม 116 คะแนน ได้รับถ้วยเกียรติยศ
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย (ระยะทาง 67.4 กม.) ที่ 1 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 2.29.23 ชั่วโมง, ที่ 2 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ ทีม Gemburi เวลา 2.29.33 ชั่วโมง, ที่ 3 ภูริเดช อินทะผิว ทีม ROOJAI INSURANCE เวลา 2.30.01 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ ด้วยคะแนนรวม 96 คะแนน ได้รับถ้วยเกียรติยศ
รุ่นเยาวชนชาย (ระยะทาง 67.4 กม.) ที่ 1 ธนภัทร สกุลแตร ทีม Prime 19 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เวลา 1.38.25 ชั่วโมง พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 100 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.38.42 ชั่วโมง, ที่ 3 ซาฟารี หมุดโต๊ะหมัด ทีม Grant Thornton เวลา 1.38.42 ชั่วโมง
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทถนน ประจำปี 2568 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล ผลปรากฏว่า นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ พีระพล ชาวเชียงขวาง นักกีฬาทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศ ส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ เพชรดารินทร์ สมราช นักกีฬาทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์ ปรากฏว่า ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชาย ได้แก่ ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง ได้แก่ วิสุทธิ์ กสิยะพัท ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานทีมชาติไทย
ในวันเดียวกันมีการแข่งขันประเภทเสือภูเขา รายการครอสคันทรี อีลิมิเนเตอร์ ภายในเขื่อนภูมิพล มีผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย) ที่ 1 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่/คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 118 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ณัฐชนน ใจดี ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง (บรรหารคอนกรีต), ที่ 3 พุฒิ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธนะ ทีม Lomocycle Core Nutrition
รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ทีมราชนาวี Trinx chaoyang arisun oko / สิงห์บุรี พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 116 คะแนน, ที่ 2 พูนศิริ ศิริมงคล ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ที่ 3 เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ ทีม Lomocycle Cor nutrition Veetireco ราชนาวี
สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 26 ทีมจาก 16 ชาติ มีนักกีฬากว่า 500 คน