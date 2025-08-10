โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ คว้าดับเบิลแชมป์ศึกต่างแดน ที่สนามเซปัง มาเลเซีย
“โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ลุยต่อศึกความเร็วระดับอินเตอร์ “ทีเอสเอส เดอะ ซุปเปอร์ซีรีส์” อีเวนต์ 3 ฟอร์มเหนือชั้นรับถ้วย Supercar GTM – GT4 นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์ และ กรัณฑ์ ศุภพงษ์ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
ส่งความร้อนแรงสู่สายตาแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกเมื่อรถแข่งคันดุ TOYOTA GR SUPRA และ TOYOTA GR Supra GT4 รถยนต์ที่พัฒนาต่อเนื่องจากทีมตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ และวิศวกรชาวไทย ลงสนามโชว์ฟอร์มร้อนแรงในอีเว้นท์ที่ 3 ของฤดูกาล จบการแข่งขันผลปรากฏว่า
รุ่น TSS Supercar GTM ด้วยรถ TOYOTA GR Supra หมายเลข 24 ขับโดย “แมดคาว” ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ ใช้ความเก๋าเจนสนามฝ่าแดด ลุยฝน จบการแข่งขันชูถ้วย Supercar GTM Am อันดับ 1 ทั้งสองเรซ
ด้านรถหมายเลข 9 ขับโดย “แมน” ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ “ต้น” มานัต กุละปาลานนท์ แท็กทีมผลัดกันหวดไม่ออมมือ คว้าโพเดียมในรุ่น Supercar GTM Pro-AM ในอันดับ 2
รุ่น TSS Supercar GT4 ใช้ TOYOTA GR Supra GT4 หมายเลข 19 ขับโดย “อาร์โต้” สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และ “จั้ม” กรัณฑ์ ศุภพงษ์ ลงสนามจบการแข่งขันรับถ้วยรุ่น GT4 Am ในอันดับ 3 และ 2
หลังจบการแข่งขัน นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กล่าวว่า “สนามเซปังฯ เป็นสนามที่มีความท้าทายมากอีกสนามหนึ่งในอาเซียน ไม่ใช่แค่ความใหญ่สนาม แต่เป็นความท้าทายของการเตรียมตัว ถ้าต้องการชัยชนะต้องแกร่งรอบด้านและเตรียมตัวมาครบครันทั้งฝีมือนักแข่ง การเซตรถ รวมถึงกลยุทธ์ และจิตใจที่มุ่งมั่น ขณะเดียวกันสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงเร็ว อีเวนต์นี้ทีมทำได้ดีเยี่ยม จบด้วยดับเบิลแชมป์ 2 เรซ และทุกคันมีถ้วยรางวัลกลับบ้านยอดเยี่ยมหายเหนื่อย
แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทย “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ในศึกใหญ่ของทีมแข่งสายฝุ่น ที่จะพา Hilux REVO GR SPORT 4×4 ทั้ง 2 คัน ป้องกันแชมป์ในรายการ “เอเชีย ครอสคันทรี แรลลี่ 2025” (AXCR 2025) การแข่งขันแรลลี่สุดโหดสำหรับสายลุยตัวจริงบนระยะทาง 3,247 กิโลเมตร เส้นทางภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม ติดตามภาพบรรยากาศแข่งขัน ไฮไลต์เด็ดประจำวัน และสรุปผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand