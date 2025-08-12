เจ้าหนูไทยกวาด 3 แชมป์ ปิงปองเยาวชนเก็บแต้มที่ลาว
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนเก็บคะแนนสะสมโลก “ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ เวียงจันทน์ 2025” ที่ประเทศลาว เมื่อเร็วๆ นี้ มีนักกีฬากว่า 180 คนจาก 14 ประเทศร่วมชิงชัย โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งมือตบเยาวชนและยุวชนทีมชาติจำนวน 20 คน เดินทางเข้าร่วมศึก 12 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 11, 13, 15, 17, 19 ปี และประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 กับ 19 ปี
ผลปรากฏว่า เด็กไทยคว้าอันดับ 1 ได้ 3 ประเภท, อันดับ 2 ได้ 2 ประเภท และอันดับ 3 ได้ 2 ประเภท ดังนี้ อันดับ 1 ชายเดี่ยว 15 ปี (ฐิตภัทร ปรีชาญาณ), ชายเดี่ยว 11 ปี (เธมร์ รัตนวชิรินทร์), หญิงเดี่ยว 11 ปี (กฤตลดา ชมภูวิเศษ) / อันดับ 2 หญิงเดี่ยว 13 ปี (ธรรญธร มีแก้ว), หญิงเดี่ยว 11 ปี (บุญญาพร มีแก้ว) / อันดับ 3 คู่ผสม 19 ปี (วศพล ยะทวานนท์ กับ ภัตศราภรณ์ วงละคร), คู่ผสม 15 ปี (ฐิตภัทร ปรีชาญาณ กับ กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล)