ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ 15 ล้านบาท
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,000,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แก่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพลเรือเอกสมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบไทยในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยพิธีมอบเงินสนับสนุนจัดขึ้น ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ปตท.สผ. สนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับนานาชาติในต่างประเทศ จัดหาผู้ฝึกสอนต่างชาติที่มีประสบการณ์เพื่อแนะนำเทคนิคต่างๆ จัดหาอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงสนับสนุนการจัดแข่งขันเรือใบรายการนานาชาติที่สำคัญต่างๆ อีกด้วย