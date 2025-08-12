เจล สระบุรี ชนะศึกสายเลือดลิ่วชิงเวิลด์เกมส์ ลุ้นทองประวัติศาสตร์สอยคิว
ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง รอบรองชนะเลิศ เป็นศึกสายเลือดระหว่าง “เจล สระบุรี” นฤชา เพิ่มพูล พบกับ “พลอย ขอนแก่น” พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ แชมป์สมัครเล่นโลกหญิง 2024
ผลปรากฎว่า “เจล สระบุรี” นฤชา เพิ่มพูล เป็นฝ่ายเอาชนะ พลอย ขอนแก่น ไปได้ 2-0 เฟรม สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสอยคิวไทยคนแรกที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ พร้อมกับการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อย โดยในรอบชิงชนะเลิศ เจล สระบุรี จะต้องพบศึกหนักกับ ไป่ หยู ลู่ จอมคิวแชมป์หญิงโลกจากจีน ที่รอบตัดเชือกน็อก เวนดี้ แยนส์ จากเบลเยี่ยม มาได้ 2-0 เฟรม ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้
สำหรับกีฬาสนุกเกอร์ ถูกบรรจุในกีฬาเวิลด์เกมส์ มาตั้งแต่ปี 2001 ที่เมืองอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลงานที่ดีที่สุดของสอยคิวไทยในศึกเวิลด์เกมส์นั้น เคยได้เหรียญทองแดงจาก สนุกเกอร์ 15 แดง ชายเดี่ยว ของ “แจ๊ค สระบุรี” เดชาวัต พุ่มแจ้ง ในเวิลด์เกมส์ 2013 ที่เมืองกาลี ประเทศโคลอมเบีย