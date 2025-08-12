โต้คลื่นไทยแฮปปี้คว้า 4 ที่นั่งศึกเอเชี่ยนเกมส์ 2026 ยกนักกีฬาอายุน้อยต้องวางแผนระยะยาว
นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่นักกีฬากระดานโต้คลื่นสาวไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 3 ของเอเชียในประเภท Open รองจากญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ขณะที่รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ทีมหญิงไทยคว้าอันดับ 2 รองจากจีน ส่วนทีมชายไทยอยู่อันดับ 10 ในประเภท Open และอันดับ 6 ในรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยสามารถคว้าโควต้าเพิ่มอีก 2 ที่นั่งในประเภท Open ทั้งชายและหญิง รวมกับผลงานจากการแข่งขันที่มัลดีฟส์ปีที่แล้ว ทำให้ไทยได้โควต้าครบเต็มจำนวน คือชาย 2 โควต้า หญิง 2 โควต้า
ด้านนายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของเราในการแข่งขันครั้งนี้หลักๆ คือต้องได้โควต้าไปเอเชียนเกมส์ให้ครบเต็มจำนวน คือชาติละสี่โควต้า ซึ่งทีมไทยเราก็ทำได้ และทำผลงานได้ดีเกินเป้า ทำให้อันดับในเอเชียล่าสุดเราขยับขึ้นมาติดท็อปทรีในทีมหญิง ซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญในเอเชียนเกมส์สูง
นายกสมาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากทีมชาติชุดนี้ มีนักกีฬาทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุ 16-18 ปี นักกีฬาที่อายุยังน้อยทำให้สมาคมสามารถวางแผนระยะยาวในการพัฒนานักกีฬาในอนาคต ผมต้องขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และที่สำคัญคือผู้ปกครองของนักกีฬา เพราะสมาคมเองต้องทำงานร่วมกับผู้ปกครองกันหลังบ้านหนักมาก แต่ก็หายเหนื่อยเพราะผลงานออกมาดีมาก”
กีฬากระดานโต้คลื่นเป็นกีฬาชนิดเดียวในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ใช้ระบบคัดโควต้า ซึ่งเป็นระบบเดียวกับการคัดเลือกเข้าโอลิมปิกที่ญี่ปุ่น ปารีส และโอลิมปิก 2028 ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
จากนี้นักกีฬาทีมชาติไทยจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกระดานโต้คลื่นชิงแชมป์โลก ณ ประเทศเอลซัลวาดอร์ ในเดือนกันยายน ก่อนจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมส์ 2026 ต่อไป