แม็กซิมัส ปราบเต็ง 4 จากจีน ลิ่วเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย หวดเอทีพี ชาลเลนเจอร์
“แม็กซิ” แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ นักเทนนิสลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย มือ 387 ของโลก โชว์ฟอร์มสุดฮอตด้วยการเอาชนะ ซุย เจี๋ย นักเทนนิสจีน มือ 298 ของโลก จากจีน 2-0 เซต ทะลุสู่รอบ 16 คนสุดท้าย ศึกเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ 50 รายการ เฮอร์โซนิสซอส ชาลเลนเจอร์ 3 ที่กรีซได้สำเร็จ
โดยการแข่งขันเทนนิส อาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ 50 รายการ “เฮอร์โซนิสซอส ชาลเลนเจอร์ 3” ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,933,800 บาท ที่ประเทศกรีซ เมื่อคืนวันที่ 11 สิงหาคม เป็นเกมในรอบเมนดรอว์ รอบแรก (32 คน) ประเภทชายเดี่ยว ซึ่งมีนักเทนนิสไทย อย่าง “แม็กซิ” แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ นักเทนนิสลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย มือ 387 ของโลก ลงทำการแข่งขัน พบกับ ซุย เจี๋ย นักเทนนิสจีน มือ 298 ของโลก และเป็นมือวาง 4 ของรายการ
แมตช์นี้หนุ่มนักหวดไทยเค้นฟอร์มเก่ง ก่อนจะหวดเอาชนะไป 2-0 เซต 7-5, 6-1 โดยใช้เวลาแข่งขันทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 52 นาที แม็กซิมัส ผ่านเข้ารอบสอง (16 คน) ไปพบผู้ชนะระหว่าง เปโตรส ซิซิปาส มือ 977 ของโลก จากกรีซ หรือ ธีโอ ปาปามาลามิส มือ 644 ของโลก จากฝรั่งเศส ต่อไป