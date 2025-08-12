สมพร ยันเปิดตัวเลือกใช้โค้ชต่างชาติได้ แต่ต้องรอสหพันธ์ลูกยางโลกช่วยหนุน

สมพร ยันพร้อมเปิดตัวเลือกใช้โค้ชต่างชาติได้ แต่ต้องรอสหพันธ์ลูกยางโลกช่วยหนุน
หลังจาก ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ภายใต้หารนำของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พ่ายให้กับ เวียดนาม 2-3 เซ็ต ชวดแชมป์ ซี วี ลีก ครั้งที่ 5 รายการ “5th SEA Women’s V.League 2025” สนามที่ 2 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดใหญ่แพ้ให้กับเวียดนาม ทำให้กระแสเรียกร้องให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปลี่ยนมาใช้โค้ชต่างชาติปะทุขึ้นอีกครั้ง
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องชื่นชมและยินดีกับเวียดนาม ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในซี วี ลีก 2025 สร้างประวัติศาสตร์ใหักับวงการวอลเลย์บอลของเขา ส่วนไทยเราต้องกลับมาหารือร่วมกันทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายเทคนิค รวมทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬามาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้น และมีแนวทางที่จะทำอย่างไร โดยเฉพาะก่อนที่จะถึงรายการชิงแชมป์โลก
“เราคงต้องคุยกันทุกฝ่าย ว่าจากผลการแข่งขันที่ผ่านมาจะต้องเตรียมแผนไปสู้ศึกชิงแชมป์โลก และซีเกมส์ปลายปีนี้อย่างไรซึ่งในส่วนของชิงแชมป์โลกก็คาดหวังว่าจะพยายามผ่านไปในรอบ 16 ทีมให้ได้ ส่วนซีเกมส์ แน่นอนว่าทีมหญิงต้องชนะเลิศคือเหรียญทอง”
ส่วนประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโค้ชเป็นโค้ชต่างชาตินั้น นายสมพร กล่าวว่า ต้องหารือกัน เพราะมันมีปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะเวลาในการรวมทีมที่จำกัด เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่กระจายไปเล่นลีกต่างประเทศ และมารวมตัวกันเพียง 2 สัปดาห์ก่อนแข่งขัน ซึ่งแม้จะเป็นโค้ชต่างชาติ ก็อาจเผชิญความลำบากหากมีเวลาจำกัดเช่นนี้
“เรื่องนี้เราคงต้องคุยกับโค้ชอ๊อต ที่มีประสบการณ์ ว่าเขามีความเห็นอย่างไร รวมถึงฟังเสียงจากผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคและการพัฒนานักกีฬา สหพันธ์วอลเลย์บอลโลกพร้อมส่งโค้ชต่างชาติมาช่วย หากไทยต้องการ แต่ปัญหาสำคัญคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น” นายสมพรกล่าว
ประมุขลูกยางไทย กล่าวปิดท้ายว่า ในส่วนทีมชายที่มีโค้ชปาร์คกีวอน ก็มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงพอสมควร ถ้าหากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ สนับสนุนเต็มที่โดยไทยไม่ต้องรับภาระมาก ก็อาจจะใช้โค้ชต่างชาติได้ และถ้าหากเรียกนักกีฬาเก็บตัวระยะยาวเหมือนเมื่อก่อนได้ ก็จะช่วยให้โค้ชวางรากฐานได้ดีกว่าเดิม
ด้าน “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย กล่าวว่า จากนี้จะเป็นการเตรียมตัวสำหรับศึกชิงแชมป์โลก ก็จะมีการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติจีน และอุ่นเครื่องกัน จะพยายามทำให้ทุกคนพร้อมท้งร่างกายและจิตใจ ปรับปรุงข้อผิดพลาดก่อนศึกชิงแชมป์โลกต่อไป
สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะลุยศึกชิงแชมป์โลก 2025 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 7 กันยายน ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยไทยอยู่กลุ่มเอ ร่วมกับ อียิปต์, สวีเดน และเนเธอร์แลนด์