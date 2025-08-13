ธฤตา-คุณานันท์ โชว์ฟอร์มสมมือวาง 1 ฉลุยรอบ 16 คนศึกเทนนิส จีเอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ จีเอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สอง
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง (32 คน) “น้องอิ๊ก” ธฤตา หงษ์หยก นักหวดดาวรุ่งไทย โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 1 ของรายการ ใช้การหวดที่เฉียบขาด เอาชนะ คา เฮย หม่า นักหวดฮ่องกง ได้ 2 เซตรวด 6-1 และ 6-0 ธฤตา ผ่านเข้ารอบสาม (16 คน) พบกับ “น้องบีบี” ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ ที่ชนะ ฟู่ เยว่ฉี จากจีน 6-4, 7-5
ด้านมือวางอันดับ 1 ของประเภทชายเดี่ยว “พุฒิ” คุณานันท์ พันธราธร เดินหน้าผ่านเข้ารอบได้ตามคาด หลังจากหวดรอบสอง และเอาชนะ ทาคุโตะ มัตสึโอะ จากญี่ปุ่น ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-2 สำหรับการแข่งขันในรอบสาม (16 คน) คุณานันท์ จะพบผู้ชนะระหว่าง ภาธรรม เหล่าสกุลพร กับ โจเซฟ ปุยก์ แมคคัลแลน จากสเปน
ขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง ณัฐลียา ชาลินสกี้ ชนะ เคย์ล่า รูธ ซานโตซ่า (อินโดนีเซีย) 6-2, 6-4 ปวีณอร นวลศรี ชนะ ชินาร์ ซุงโกโร (อินโดนีเซีย) 7-5, 3-0 Ret. (หายใจไม่ทัน) พิมพ์ลภัส ลิม ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ 6-1, 6-3
ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ ชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์ 7-6(2), 6-4 ปารมี ทัดแก้ว ชนะ อันนา ซาโต้ 6-1, 6-3 พิชญาภัค ศรีมุกข์ ชนะ อัสซิฟา ขันสา ปุตรี รากา (อินโดนีเซีย) 6-3, 6-4 ณัฐรดา ผลเจริญ ชนะ พิรยา ทรัพย์พันแสน 6-4, 6-3 โชติรินทร์ แก้วก่า ชนะ ราโมนา โค (ฮ่องกง) 6-4, 6-3
จิณห์นิภา ตราชูวณิช ชนะ คาโรลิน่า คอสติอูโควา (ยูเครน) 6-2, 6-1 แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา แพ้ คิมิกะ ฟุคุอิ (ญี่ปุ่น) 3-6, 4-6 อารีรัตน์ เดชเพชร แพ้ มิซากิ เซกิโดะ (ญี่ปุ่น) 0-6, 2-6 พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร แพ้ นานาโย วาดะ (ญี่ปุ่น) 3-6, 2-6
ชายเดี่ยว รอบสอง ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี ชนะ พชร ทวีกุล 6-3, 6-4 ริว โกฏิกุล ชนะ พีรวัชร สุขใจ 6-0, 6-0 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ 6-3, 6-2 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี แพ้ แบรนดอน ดวน (สหรัฐฯ) 3-6, 4-6