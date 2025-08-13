ไทยเปิดอบรมผู้ฝึกสอนยิมแอโรบิก ได้มือดีจากอิตาลี ร่วมเพิ่มทักษะก่อนล่าทองซีเกมส์
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติกทีมชาติ ในซอยเพชรเกษม 81 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่กีฬายิมนาสติกแอโรบิกสู่สากลตามนโยบายของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) โดยผู้ฝึกสอนจาก 10 ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมาร์ 4 คน, ฟิลิปปินส์ 3 คน, เยเมน 2 คน, สปป.ลาว 3 คน , เวียดนาม 3 คน, ฮ่องกง 3 คน, คีร์กิสถาน 3 คน, ศรีลังกา 3 คน , มาเลเซีย 2 คน และ ผู้ฝึกสอนของไทย 5 คน เดินทางเข้าร่วมอบรม โดยมี แอนโตนีโอ บาโรนี่ วิทยากรชาวอิตาลี จากสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ส่งมาเป็นผู้ถ่ายทอดตลอดทั้ง 5 วัน
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ รองประธานสหพันธ์กีฬายิมนาสติกแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ดำเนินการเปิดอบรมตลอดทั้งปี ทั้งผู้ฝึกสอน และ ผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลา , ยิมนาสติกศิลป์ และ ยิมนาสติกแอโรบิก ตามนโยบายของ FIG. โดยทุกชาติต่างร้องขอ และ เจาะจงให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการเปิดอบรมอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเครดิตที่ดี และสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากทุก ๆ ชาติ
ขณะที่ “ครูไก่” ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ และ ผู้จัดการทีมชาติไทย กล่าวว่า เป็นความโชคดีของผู้ที่เข้ารับการอบรม ทั้งผู้ฝึกสอน และ นักกีฬายิมแอโรบิก หลังจากนี้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเอง เพื่อต่อยอดสู่ระดับที่สูงกว่าได้อย่างสบาย โดยสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ ได้ส่งผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายไพรัช ทศคำไชย, น.ส.อิริยา รุ่งเรือง, น.ส.ธมลวรรณ ยะมะโน, น.ส.พัฒตราภรณ์ บุตรสาทร, นายวุฒิพงศ์ จรัสวุฒิเดช, นายนนทวัฒน์ เพชรนอก, นายภูผา ชาติเชื้อ และ น.ส.ฐิติชญา ปิ่นฝั้น ซึ่งบุคคลากรชุดนี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต
ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ “ครูไก่” กล่าวว่า ตอนนี้ได้นักกีฬาครบทุกประเภทแล้ว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สร้างผลงานดีอย่างต่อเนื่อง นำโดย ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, ศศิวิมล เมืองพวน, โซเฟีย รึคแคร์, พิยดา พีรมธุกร, ชวิศา อินทกุล, ชนกพล เจียมสุขใจ และดาวรุ่งที่มีผลงานดีระดับนานาชาติอีกหลายคน เพียงแต่ขอดูให้แน่ใจอีกครั้ง หากมีใครบาดเจ็บก็จำเป็นต้องตัดออกไป ยืนยันเลือกนักกีฬาที่ดี มีผลงาน มีความสามารถ และ สมบูรณ์ที่สุด ไม่มีการเลือกเพราะความถูกใจ เน้นความถูกต้องเป็นสำคัญ ก่อนจะส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในปลายเดือนนี้