ฟลอร์บอลสาวไทยหนีบ๊วยสำเร็จ เอาชนะ แคนาดา 7-4 จบที่ 7 เวิลด์เกมส์
การแข่งขันฟลอร์บอลหญิง ในศึกเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ที่ศูนย์กีฬาซินตูเซียงเฉิง เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เป็นการแข่งขันชิงชัยอันดับที่ 7-8 ของโลก ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างนักฟลอร์บอลสาวทีมชาติไทย กับทีมชาติแคนาดา
พีเรียดแรกทีมไทยเล่นได้ตามเกมแผนของโค้ชถึงแม้ว่าจะรูปร่างเล็กกว่าทีมแคนาดา แต่ก็สามารถขึ้นนำได้ 2-1 จากนั้นพีเรียดสอง ต่างฝ่ายรัดกุมคุมเกมตัวเองได้ดี จนจบพีเรียดไทยยังนำแค่ 4-3 ก่อนที่เกมจะมาขาดในพีเรียดสุดท้าย ไทยมารัวทำคะแนนและเอาชนะไปได้ 7-4 ทำให้ทีมไทยจบอันดับ 7 รอดพ้นบ๊วยของการแข่งขันได้สำเร็จ
พล.ร.ท.สิงขร ธีระสินธุ์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลไทย กล่าวว่า ต้องชื่นชมนักกีฬาที่ต่อกรกับแคนาดาที่รูปร่างได้เปรียบกว่าได้ดี ในรายการนี้ได้เห็นฟอร์มของสิงคโปร์ ก่อนจะต้องเจอกันในซีเกมส์ เชื่อว่าไทยจะเอาชนะและคว้าเหรียญทองมาครองได้