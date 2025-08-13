ริวปราบเกาหลีลิ่ว 8 คนชนสิงคโปร์ เด็กไทยพาเหรดคว้าชัยหวดจีเอชแบงก์
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ “จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025” สัปดาห์ที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สาม
คู่ที่น่าสนใจ ประเภทชายเดี่ยว รอบสาม (16 คน) ริว โกฏิกุล นักหวดไทย รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วยังคงแข็งแกร่ง ใช้ชั้นเชิงการหวดที่เฉีบบขาดเอาชนะ ซอล ฮารัง นักหวดเกาหลีใต้ ได้ภายใน 2 เซต 6-3 และ 6-1 ริว ซึ่งเป็นมือวาง 6 จะแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศกับลุค เจี๋ย ซีโห มือวาง 4 จากสิงคโปร์ ที่รอบสามชนะ ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี 2-1 เซต 3-6, 6-4 และ 6-2
ทางด้านศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ นักหวดหญิงไทย มือวาง 6 ตีตั๋วสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยว หลังจากลงแข่งรอบสาม (16 คน) และเอาชนะ มิซากิ เซกิโดะ มือวาง 10 จากญี่ปุ่น ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-5, 4-6, 2-1 Ret. ซึ่งมิซากิได้ขอถอนตัว เพราะอาการตะคริว สำหรับรอบก่อนรองฯ ศรร์วิศาจะพบกับปวีณอร นวลศรี ที่ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม 6-3, 4-6, 6-3
นอกจากนี้ ยังมีนักเทนนิสเยาวชนไทยที่คว้าชัยและผ่านเข้ารอบต่อไปได้หลายคน โดยมีผลดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสาม คุณานันท์ พันธราธร (วาง 1) ชนะ โจเซฟ ปุยก์ แมคคัลแลน (วาง 15-สเปน) 6-3, 6-2 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (วาง 11) ชนะ วีรวิชญ์ กำพุฒ 6-1, 6-2 ธรรม์ พันธราธร (วาง 3) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ 6-1, 6-1
หญิงเดี่ยว รอบสาม ธฤตา หงษ์หยก (วาง 1) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ 6-2, 6-3 ณัฐลียา ชาลินสกี้ (วาง 8) ชนะ คิมิกะ ฟุคุอิ (วาง 9-ญี่ปุ่น) 6-3, 6-4 ปารมี ทัดแก้ว (วาง 5) ชนะ หยิง ชิ โคลอี้ หว่อง (วาง 12-ฮ่องกง) 7-5, 6-4 พิชญาภัค ศรีมุกข์ ชนะ ณัฐรดา ผลเจริญ 6-2, 6-7(4-7) และ 6-0
โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 11) ชนะ ดาเนียลลา คลารา สุริยปรานาตา (วาง 7-อินโดนีเซีย) ซึ่งเป็นรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว 6-4, 7-5 จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 13) แพ้ นานาโย วาดะ (วาง 2-ญี่ปุ่น) 7-6(4), 6-1 และ 1-5 Ret. (ตะคริว)