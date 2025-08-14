สืบสานกีฬาสมเด็จย่า นักกีฬาชาย-หญิง รร.วัดลิงขบ ผงาดคว้ารางวัลเปตอง ชิงถ้วยพราะราชทานสมเด็จพระเทพฯ
นักเปตองจากโรงเรียนวัดบวรมงคล(โรงเรียนวัดลิงขบ) คว้าแชมป์และรองแชมป์ การแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่สนามเปตอง ปั๊มน้ำมัน ถาวรโมบิล จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7 ถึง 12 สิงหาคม
นักทอยแก่นจากโรงเรียนวัดบวรมงคล ได้แชมป์จากเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ธีรภัทร ฉวีรัตน์ และรองแชมป์เยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี อัฉรียา กาไว, สุชัญญา ภาระปี, ณิชกมล สังข์เงิน
ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบรวรมงคล กล่าวว่า ตนดีใจและภาคภูมิใจแทนนักกีฬาเปตอง ของโรงเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ หลังจากนี้จะสนับสนุนกีฬาเปตอง ให้กลับมาเป็นสนใจเพราะต้องการสืบสานกีฬา ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ทรงโปรดต่อไป