กทม. จัดศึกกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัด ถิรชัย ชี้เหมือนเตรียมพร้อมซีเกมส์
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ.2568 ที่สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นระหว่างวัน 18 สิงหาคม-14 กันยายน ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น), ศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการ ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ชิงชัยทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย อีสปอร์ต, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง, เซปักตะกร้อ, พิคเคิลบอล, แบดมินตัน, ฟุตซอล, ฟุตบอล, เทนนิส, วู้ดบอล, มวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่น
นายถิรชัย กล่าวว่า ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันมีความพร้อมแล้วทุกด้าน การจัดกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมการออกกำลังกายให้กับประชาชน ให้มีโอกาสการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และที่สำคัญยังปลุกกระแสความสนใจให้กับประชาชนก่อนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคมนี้ ก็เหมือนกับเป็นการปรีซีเกมส์ไปพลางๆ ฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันกัน
สำหรับช่องทางการติดตามผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่เพจ Facebook/สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ WWW.SAB.OR.TH หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่