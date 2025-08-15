ภัทรนนท์-พิรัลณัฐชา คว้าแชมป์วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ สนามพะเยา
การแข่งขัน “โตโยต้า – ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025″ สนามชิงชนะเลิศ ทัพนักซิ่งเจ็ตสกีจากทั่วฟ้าเมืองไทย รวมกว่า 130 คน จาก 45 ทีม ในทุกภาคทั่วประเทศ มุ่งหน้าขึ้นเหนือเข้าร่วมชิงชัยที่ “กว๊านพะเยา” ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันแรกของการแข่งขันฯ มีการชิงชัยกันถึง 6 รุ่นประเภทเจ็ตสกีจับเวลาสลาลม สองเยาวชนคนเก่ง ภัทรนนท์ บุตรแสงดี ควงคู่ พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ โชว์ฟอร์มขั้นเทพ คว้าดับเบิลแชมป์ เมืองพะเยา บวกแชมป์ประเทศไทยฤดูกาล 2025
“นะโม” ภัทรนนท์ บุตรแสงดี ล้มแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุด “ภู” ธนากร เสริมชีพ โดยทำเวลาได้ดีที่สุด 1.30.52 นาที และ 1.34.99 นาที เก็บ 40 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์ สนามที่ 4 พะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ ของฤดูกาล 2025 ในรุ่น 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13 YRS. SKI 1100 STOCK
รุ่น 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13 YRS. WOMEN SKI 1100 STOCK พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ จากทีม YAMAHA HERO JET RACING ทำเวลาได้ดีที่สุด 1.41.79 นาที และ 1.45.93 นาที กวาด 40 คะแนนเต็ม ประเดิมขึ้นโพเดียมคว้าดับเบิ้ลแชมป์ สนามพะเยาและแชมป์ประเทศไทย คนใหม่ประจำปี 2025 ของรุ่นนี้
ในส่วนของรุ่นใหม่ป้ายแดง 1-LAP SLALOM UNIVERSITY 17-22 YRS. SEADOO SPARK STANDARD ประเภทเจ็ตสกีจับเวลาระดับมหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันเป็นปีแรก ในสนามที่ 4 นี้มีนักกีฬาปัญญาชน ทั้งชายและหญิง รวม 19 คน จาก 13 มหาวิทยาลัย ลงล่าแชมป์ ผลปรากฎว่า นักแข่งจากวิทยาลัยนานาชาติมหิดล นนทพันธ์ โจว ทำเวลาได้ดีที่สุด 1.42.05 นาที และ 1.44.35 นาที คว้าแชมป์เมืองพะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทย คนแรกของรุ่นนี้
รุ่น 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13 YRS. SEADOO SPARK STOCK แชมป์เมืองพะเยา ตกเป็นของน้อง “ฮั่งตู๋” กัณภณฑ์ เพ็ชรคูเวียง ซึ่งทำคะแนนสะสมได้มากที่สุด 37 แต้ม ส่วนแชมป์ประเทศไทยฤดูกาล 2025 ตกเป็นของ #T46 ด.ช.ณัฐกรณ์ สมจิตต์ มีคะแนนสะสมทั้ง 4 สนามอยู่ที่ 187 คะแนน
รุ่น JUNIOR 8-13 YRS. WOMEN SEADOO SPARK STOCK “แบมบี๋” ปณิสรา ทวิพัฒน์ พลิกเกมส์ กลับมาชนะชญาภา ปลอดจง ด้วยการทำเฟอร์เฟคเกมส์ มี 40 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์เมืองพะเยา แต่ชญาภา ปลอดจง มีคะแนนสะสมทั้ง 4 สนามอยู่ที่ 233 คะแนน คว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2025 ในรุ่นนี้ไปครอง
รุ่น 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13 YRS. SEADOO SPARK STANDARD เตชภณ แสงเทียนประไพ ทำเวลาได้ดีที่สุด 1.34.23 นาที พลิกกลับมาชนะธนากร เสริมชีพ เก็บ 37 คะแนน ขึ้นโพเดียมยืน 1 เมืองพะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ ประจำฤดูกาล 2025 ในรุ่นนี้เช่นกัน