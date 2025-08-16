พีรดา-อรรถพล แชมป์วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ที่กว๊านพะเยา
ศึกวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า – ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025” สนามชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เป็นวันที่สองของการแข่งขัน
ในรุ่น WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK เป็นการแบทเทิลกันของ พีรดา จำเริญจิตสกุล และ เอกอุมา เจริญสุข สองนักแข่งจาก EAKANAKE TEAM โดยพีรดากลับมาปาดหน้าเอกอุมา ที่พลาดท่าตกน้ำในทุ่นออฟชั่นสุดท้ายของรอบสุดท้าย ทำให้มี 113 คะแนน คว้าแชมป์ไปครองอย่าง ส่วน “มีโอ” ศศินา ผิวงาม สาวน้อยมหัศจรรย์ จากทีม YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND x MRC POS PZ SHOP SAMUT SAKHON คว้าแชมป์ประเทศไทยประจำฤดูกาล 2025 ไปครอง มีคะแนนสะสมทั้ง 4 สนามอยู่ที่ 213 คะแนน
“ฟร้องซ์” อินทัช หลงนิยม จากทีม INSANE MOTORSPORT BY ZIC เก็บ 113 คะแนน คว้าแชมป์สนามที่ 4 เมืองพะเยา พร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำฤดูกาล 2025 ไปครอง ในรุ่น AMATEUR SKI 4 STROKE LITES โดยทำได้ 233 คะแนน
รุ่น AMATEUR WOMEN SKI STOCK “น้ำฝน” กมลวรรณ เนินหงษ์ จากทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL ฟอร์มสุดร้อนแรง ขึ้นโพเดียมที่ 1 แชมป์เมืองพะเยา ชนะรวดทุกโมโต พร้อมทั้งกวาดแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2025 เป็นแชมป์รวดทั้ง 4 สนาม
คณพร ชื่นอารมย์ จากทีม ACADEMY RACING JET ชนะทุกโมโต คว้าแชมป์สนามพะเยา ส่วน “ออก้า” นครา ศิลาชัย คว้าแชมป์ประเทศไทยประจำฤดูกาล 2025 ในรุ่น JUNIOR 13-15 YRS. SEADOO SPARK STOCK ไปครอง ถือว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยสมัยแรกของตนเอง
เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ อดีตแชมป์ประเทศไทย ปี 2023 และแชมป์เวิลด์คัพคนปัจจุบัน ในรุ่น PRO-AM RUNABOUT STOCK ถึงจะพลาดท่าให้นักแข่งรุ่นน้องทีมเดียวกัน สรวิชญ์ ผาสุข ในโมโตแรก แต่กลับมาในโมไฟนัล เพิ่มพลขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ เก็บ 108 คะแนน คว้าดับเบิลแชมป์ ทั้งแชมป์สนามพะเยาและแชมป์ประเทศไทยสมัยที่ 2 ของตนเองในรุ่นนี้
ในส่วนของรุ่นเยาวชน JUNIOR 13-15 YRS. WOMEN SEADOO SPARK STOCK สุภัคชยา งามสมมิตร จากทีม G-FORCE POWERSPORTS PATTAYA ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม เก็บ 113 คะแนน คว้าแชมป์สนามพะเยา ขณะที่ “ปาร์ตี้” ศศกาญจน์ คุณสา คว้าแชมป์ประเทศไทยปี 2025 เป็นแชมป์ประเทศไทยสมัยแรกของตนเองเช่นกัน
รุ่น VETERANS RUNABOUT LIMITED “ออย” อรรถพล คุณสา จากทีม 777 PERFORMANCE by JUMBO TUNER เหลังจากโดนจั๊มพ์สตาร์ตในโมโตแรก แต่ไม่ยอมแพ้ ไล่ตีตื้น จนแซงเฉิน ซาน คู่ปรับเก่าจากจีน เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ส่วนในโมโตที่ 2 อรรถพลขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ เก็บคะแนนเต็ม คว้าแชมป์สนามที่ 4 ควบแชมป์ประเทศไทยปี 2025