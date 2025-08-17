โตโยต้า กาซู ครองโพเดียม 2 ปีซ้อน ศึกใหญ่ เอเชีย ครอสคันทรี แรลลี่ 2025
โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ทีมแข่งรถภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยความร่วมมือกับ ARTO, TOYOTA MOTOR ASIA (TMA) ทีมวิศวกรชาวไทย เดินหน้าร่วมกันศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนายนตกรรมที่ดียิ่งกว่าให้กับผู้ใช้รถคนไทยในอนาคต ตามแนวคิด MAKE EVER-BETTER CARS FROM CIRCUIT TO THE ROAD ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง ครองโพเดียมปีที่ 2 คว้าอันดับ 2 และ 5 ในรุ่น T1D ด้วยรถแข่งสายพันธุ์แกร่ง Hilux REVO GR SPORT 4 x 4 ในการแข่งขันแรลลี่รถยนต์สุดโหด “เอเชีย ครอสคันทรี แรลลี่ 2025” (AXCR 2025) บนเส้นทางภาคตะวันออกจากจุดสตาร์ต พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม
โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ส่งรถ Hilux REVO GR SPORT 4×4 กระบะแกร่ง สายพันธุ์สปอร์ต ดีไซน์ดุดัน ลงแข่งขันในรุ่น T1D จำนวน 2 คัน แบ่งเป็น 8 ช่วง เลก 1-3 จากพัทยา มุ่งหน้าปราจีนบุรี และเขาใหญ่ นครราชสีมา เลก 1 เป็นเส้นทางดินแข็งและขรุขระ เต็มไปด้วยหลุมเนิน เลก 2-3 ยากขึ้น เต็มไปด้วยหิน หลุมลึกและบางส่วนเป็นโคลน ในเลก 4 และ 6 เนื่องจากเส้นทางเดิมวางไว้ค่อนข้างใกล้เขตชายแดนทำให้ผู้จัดยกเลิกเพื่อความปลอดภัย แข่งต่อในเลก 5 กลับมาใช้เส้นทางพัทยา-ปราจีนบุรี ซึ่งทวีความยากขึ้นเมื่อฝนตกหนักเส้นทางกลายเป็นโคลน หลุมและบ่อเต็มไปหมด ปิดท้ายที่เลก 7-8 เส้นทางปราจีนบุรี-พัทยา และมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่พัทยาเพื่อปิดฉากการแข่งขันสุดทรหด
โดยหลังจบการแข่งขันผลปรากฏว่า รถหมายเลข 101 ดีกรีแชมป์เก่าขับโดย “หนึ่ง” มานะ พรศิริเชิด และ โคไดร์ฟเวอร์ “ตอน” กิติศักดิ์ กลิ่นจันทร์ จบการแข่งขันอันดับ 2 ในรุ่น T1D และ 2 แบบโอเวอร์ออล ใช้เวลารวม 16.23.03 ชม.
รถหมายเลข 113 ขับโดย “จุ๊บ’ ณัฐพล อังฤทธานนท์ และ โคไดร์ฟเวอร์ “ตั้ม” ธันยพัต มีนิล จบการแข่งขันอันดับ 5 ของรุ่น T1D และ 6 แบบโอเวอร์ออล ใช้เวลารวม 17.46.52 ชม.
การแข่งขันเอเชีย ครอสคันทรี แรลลี่ 2025 ในวาระครบรอบ 30 ปี ของรายการแรลลี่ระดับตำนานในเอเชีย ถือเป็นสนามที่ท้าทายและขึ้นชื่อว่าโหดครบรส ด้วยระยะทางไกล เส้นทางหฤโหดทั้งโคลน ลูกรัง ทางทุรกันดาร ฝ่าตะลุยเข้าไปในป่าเขา หรือร่องน้ำ ต้องใช้ทักษะและฝีมือตลอดการแข่งขัน เป็นบททดสอบและพิสูจน์สมรรถนะความแกร่งของรถและนักแข่ง รวมถึงทีมเซอร์วิสซัพพอร์ตที่ต้องพร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเส้นทาง
ความสำเร็จต่อเนื่องในปีที่ 2 ของโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ตอกย้ำแนวคิดในการพัฒนายนตกรรมที่แข็งแกร่งเพื่อผู้ใช้จริง จากการเก็บข้อมูลสำคัญทุกช่วงเวลาในสภาวะการแข่งขันที่กดดัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนายนตกรรมที่ดียิ่งกว่าให้กับผู้ใช้รถคนไทยในอนาคต แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตติดตามภาพบรรยากาศแข่งขันสุดมันส์และข้อมูลเพิ่มเติมของทีมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand