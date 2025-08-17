แฝดเล็ก ไขก๊อกลาออกหัวหน้าโค้ชกรีฑาไทย แจงสาเหตุสุขภาพไม่อำนวย
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ออกประกาศถึงการลาออกจากตำแหน่งประธานผู้ฝึกสอน และหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติของ “แฝดเล็ก” พล.ต.ต.ศุภวณัฎฐ์ อาริยะมงคล โดยชี้แจงว่า สาเหตุมาจากสุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้ พล.ต.ต.ศุภวณัฎฐ์ ตัดสินใจยื่นลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว
พล.ต.ต.ศุภวณัฎฐ์ ระบุในแถลงการณ์ของสมาคมกีฬากรีฑาฯ ว่า ตนเองได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้รับตำแหน่งประธานผู้ฝึกสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ซึ่งตลอดเวลากว่า 40 ปี ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนากรีฑาไทย แต่เนื่องจากภาระหน้าที่และสุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวย จึงตัดสินใจยื่นลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ศุภวณัฎฐ์ ได้มอบหมายให้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่รับผิดชอบดูแลการฝึกซ้อมในแต่ละประเภทกรีฑาดำเนินงานต่อไป ประกอบด้วย
ประเภทวิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย: นายเอกวิทย์ แสวงผล
ประเภทวิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง: พ.ต.ท.วัชระ สอนดี
ประเภทวิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย และหญิง นายณรงค์ นิลพลอย, ร.ต.ท.หญิง ตรีวดี ยงพันธ์
ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชายและหญิง: ร.ต.อ.จีรชัย ลิงลม
ผู้ฝึกสอนทีมยุวชน พ.ต.ท.ลภัสภร ถาวรเจริญ และน.อ.มิเกล
ในส่วนผู้ฝึกสอนประเภทลาน กระโดดค้ำ พ.ต.ต.สมพงษ์ โสมบ้านกวย, ขว้างค้อนชาย ร.ต.อ.หญิง เบญจมาศ อุ่นแก้ว, กระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ สุคนธ์
สำหรับการประกาศลาออกครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากเส้นทางการทำงานยาวนานของ พล.ต.ต.ศุภวณัฎฐ์ อาริยะมงคล ที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการกรีฑาไทยเกือบ 50 ปี และได้มอบหมายให้คณะผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่สานต่อภารกิจพัฒนานักกรีฑาทีมชาติไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต