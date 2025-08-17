อานนท์ไร้พ่าย สุภทัตแชมป์สมัยที่ 5 วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ที่พะเยา
ศึกวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า – ทูดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025″ สนามที่ 4 ที่กว๊านพะเยา สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568 วันสุดท้ายของการแข่งขันฯ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร พร้อมด้วย “บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ นางจิราพร กาญจนพิทักษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ เข้ารับชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของรุ่นระดับมืออาชีพ (WGP#1) พร้อมร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ และมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เป็นแชมป์เมืองพะเยาและแชมป์ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ
หลังจากที่โดนลูบคม เสียแชมป์เมืองกำแพงเพรชให้ “โปรเตอร์” นราธิป ทองอยู่ จากทีม O.T.S. RACING TEAM กลับมาที่กว๊านพะเยา อานนท์ หงษ์กลาง กลับมาทำผลงานขั้นเทพในรุ่นเรือยืนอาชีพที่แรงและเร็วที่สุด PRO-AM SKI GRAND PRIX ออกตัวขึ้นนำตั้งแต่โฮลช็อต และลอยลำ เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 สามโมโตรวด ทำเฟอร์เฟ็กต์เกมส์ กวาด 180 คะแนนเต็ม ผงาดคว้าแชมป์เมืองพะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทยสมัยที่ 3
สุภทัต ฟูตระกูล แชมป์ประเทศไทย 4 สมัยซ้อน ยังประกาศศักดาที่กว๊านพะเยา ว่าข้าคือ “คิงส์ ออฟ PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN” ยืนที่หนึ่งแชมป์ประเทศไทย พร้อมทำลายสถิติเป็นนักแข่งคนแรกที่คว้าแชมป์ประเทศไทย 5 สมัยซ้อนในรุ่นนี้
ในรุ่น SPORT GP ธีรภัทร มีชัย คว้าแชมป์แห่งกว๊านพะเยา และเป็นแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ สมัยแรกของตนเอง
ในรุ่นเรือนั่งยักษ์ใหญ่ที่แรงและเร็วที่สุด PRO RUNABOUT GP เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ สนามนี้ฟอร์มเปรี้ยง เก็บโมโตแรกแบบสบาย ๆ หลังออกตัวชิงจังหวะขึ้นนำ ขับแบบม้วนเดียวจบ เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 แต่ในโมโตที่ 2 กษิดิศ ธีระประทีป กลายเป็นม้ามืดในรุ่นนี้ ชิงปาดหน้าเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ต้องมาชิงดำกันที่ไฟนัลโมโต ซึ่ง เพิ่มพลนำโด่งแบบม้วนเดียวจบ ผลคะแนนรวมทั้งสามโมโต มี 173 คะแนน เป็นแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ประจำ ปี 2025