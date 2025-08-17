สมาคมเพาะกายฉลองครบรอบ 72 ปี จัดแข่งอาเซียน-เอเชีย
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานทำบุญครบรอบ 72 ปี ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก โดยมีนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย, ดาโต๊ะ พอล ชัว ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF), พลโทปฏิพล สมรรคจันทร์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเกียรติ
นอกจากนี้ ยังมีนายสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม ประธานกรรมการบริหารโรงแรมอเล็กซานเดอร์, ปวีณา โชคไพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา, รศ.วิสูตร กองจินดา อุปนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, ดร.อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และนายจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมงาน พร้อมด้วยนักกีฬาเพาะกาย
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับในโอกาสครบรอบ 72 ปี ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ทางสมาคมได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 และการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก
สำหรับการจัดการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 จะแข่งขันวันที่ 21 สิงหาคมนี้ เพื่อเป็นการจัดแข่งขันทดแทนที่กีฬาเพาะกายไม่ได้บรรจุในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม
ส่วนการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคมนี้ มีนักกีฬาจาก 28 ประเทศเข้าแข่งขัน รวม 500 คน โดยการจัดเพาะกายครั้งนี้เป็นเกียรติสูงสุดของทางสมาคม ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งสหพันธ์เกีฬาพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ที่ปีนี้ก่อตั้งสหพันธ์มา 66 ปีแล้ว ถือว่าเก่าแก่มาก แต่สมาคมกีฬาเพาะกายของไทยเก่าแก่กว่า เพราะตั้งมา 72 ปี
นายศุกรีย์กล่าวว่า ตอนนี้ สนามแข่งขันที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก ถ.รามคำแหง พร้อมมาก เป็นครั้งแรกที่จัดการแข่งขันใน กทม.แล้วมาใช้เวทีแข่งขันที่โรงแรม ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดี