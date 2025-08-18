มิซูโนเปิดช็อปใหม่ที่สเตเดียมวัน พร้อมลุยตลาดประเทศไทยมากขึ้น
นายยาสุฮิโกะ ไซโตะ ประธาน บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในงานเปิดตัวช็อปใหม่ของ มิซูโน แฟลกชิพสโตร์ ที่สเตเดียม วัน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม โดยมีนายพิสุทธิ์ บุนนาค รองประธาน บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด, ผู้บริหาร และแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่าง “กิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และ “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ เพลย์เมเกอร์ทีมฟุตบอลไทยและ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ร่วมด้วย
นายพิสุทธิ์ กล่าวว่า มิซูโน แฟลกชิพสโตร์ ที่สเตเดียม วัน แห่งนี้เปิดมาเป็นเวลา 7 ปี ก็ถึงเวลาที่จะต้องรีโนเวทใหม่ ซึ่งเราได้นำเอาคอนเซปต์ที่ มิซูโน ใช้อยู่ทั่วโลก มาใช้กับช็อปแห่งใหม่นี้ พร้อมด้วยการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนทั้ง ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, สายวิ่ง หรือแบดมินตัน รวมถึงอนาคตก็จะเตรียมนำสินค้ากอล์ฟเข้ามาอีกด้วย
“มิซูโน เราพร้อมที่จะลุยตลาดในประเทศไทยมากขึ้น อย่างปีนี้ก็ได้กลับมาเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งให้กับทีมในไทยลีก อย่างการท่าเรือ เอฟซี นับเป็นการกลับมาสนับสนุนฟุตบอลไทยในรอบ 10 ปีเลย ฉะนั้นก็อยากหวังให้แบรนด์ของมิซูโน เข้าไปอยู่ในใจของคนไทยมากขึ้น” นายพิสุทธิ์ กล่าว
ด้าน ชนาธิป แบรนด์แอมบาสเดอร์ของมิซูโน กล่าวว่า ต้องแสดงความยินดีกับมิซูโนกับช็อปแห่งใหม่ที่มาในรูปแบบใหม่ สามารถเดินดูของได้สบายตายิ่งขึ้น ดึงดูดลูกค้าให้น่าสนใจ ทั้งวอลเลย์บอล, ฟุตบอล หรือรองเท้าวิ่ง สามารถเข้ามาเลือกสรรได้