กัมพูชาถอนตัวลุยศึกเพาะกายชิงแชมป์อาเซียน หลังปัญหาความไม่สงบทางชายแดน
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 และการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ระหว่าง วันที่ 21-24 สิงหาคม ที่ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก
สำหรับการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 จะจัดขึ้นเพื่อทดแทน ที่กีฬาเพาะกาย ไม่ได้รับการบรรจุแข่งขันในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันที่ 9-20 ธันวาคมที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะแข่งขันวันเดียว วันที่ 21 สิงหาคม มีทั้งหมด 17 รายการ เริ่มรอบคัดเลือกเวลา 09.30 น. และ รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.00 น.โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 15.00 น.
การแข่งขันรายการนี้ มี 9 ชาติเข้าแข่งขัน ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ลาว, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, เมียนมา, บรูไน โดยไม่มีกัมพูชา และติมอร์ เลสเต
สำหรับกัมพูชา ถอนตัวออกจากการแข่งขัน เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องความไม่สงบทางชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ทำให้เกิดความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลาย จนมีผู้เสียชีวิต หลายคน ถึงแม้ปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศ จะทำข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา เรียบร้อยก็ตาม
ส่วนการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ระหว่าง วันที่ 22-24 สิงหาคม มี 28 ประเทศ เข้าแข่งขัน รวม 500 คน เริ่มแข่งขันทั้งหมด 50 รายการ เริ่มรอบคัดเลือกเวลา 09.00 น. วันแรก วันที่ 22 สิงหาคม รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.00 น.โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 15.00 น. วันที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 15.00 น. วันที่ 3 วันที่ 24 สิงหาคม รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 17.00 น.
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับ การแข่งขัน ชิงแชมป์อาเซียน นักกีฬาเพาะกายไทย เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ ทางสมาคมฯ ตั้งความหวังไว้ 8 เหรียญทอง ซึ่งทีมที่เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 9 ชาติ ชาติในอาเซียน มาครบไม่มี กัมพูชา และ ติมอร์ เลสเต ซึ่งกัมพูชา ถอนตัว เพราะปัญหาความไม่สงบทางชายแดนของไทย-กัมพูชา ส่วนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย มีนักกีฬาดีกรีแชมป์โลกและแชมป์เอเชีย หลายคน ทำให้ความหวังเหรียญทองของ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่ตั้งไว้ ประมาณ 10-12 เหรียญทอง