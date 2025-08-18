ทัพพุมเซ่ไทยกวาดทอง 2 รายการที่ออสเตรเลีย ลุยต่อที่เกาหลีใต้
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทท่ารำ(พุมเซ่) ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในรายการ “เพรสซิเดนท์ส คัพ-โอเชียเนีย” ที่เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย คว้าไปทั้งหมด 4 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง ล่าสุดแข่งขันต่อเนื่องที่ประเทศออสเตรเลีย ในรายการ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ซึ่งผลปรากฎว่า นักกีฬาไทย ยังทำผลงานได้ดีเหมือนเดิม ช่วยกันคว้าไปได้อีก 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
สำหรับ 3 เหรียญทอง ทำได้จาก พุมเซ่ทีมหญิง ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธุ์, ชลกร ชยวัฑโฒ, ศศิภา ชูผล, ฟรีสไตล์เดี่ยวชาย นาวิน ปินฑะสูตร, ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง วัชรกุล ลิ้มจิตรกร ส่วน 3 เหรียญเงิน จากพุมเซ่เดี่ยวหญิง ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธุ์, พุมเซ่ทีมชาย สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์, ธนา เขียวลายเลิศ, นาวิน ปินฑะสูตร, ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ ขณะที่ 4 เหรียญทองแดง จากพุมเซ่เดี่ยวหญิง ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ, พุมเซ่คู่ผสม ธนา เขียวลายเลิศ, ชลกร ชยวัฑโฒ, ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง ศศิภา ชูผล, ฟรีสไตล์เดี่ยวชาย อัจฉริยะ เกิดแก้ว
ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ยังเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทต่อสู้ รวม 11 คน ไปเข้าร่วมการแข่งขัน มูจู เทควันโด 2025 เวิลด์ เทควันโด กรังปรีซ์ ชาลเลนจ์ ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม ที่เมืองมูจู ประเทศเกาหลีใต้
รายชื่อนักกีฬาชุดนี้ ประกอบด้วย ชาย 6 คน ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ รุ่น 58 กิโลกรัม, สิรวิชญ์ มะหะหมัด รุ่น 58 กิโลกรัม, ณภัทร ศรีติมงคล รุ่น 68 กิโลกรัม, บัลลังก์ ทับทิมแดง รุ่น 68 กิโลกรัม, ธนาธร แซ่โจ รุ่น 80 กิโลกรัม, แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ รุ่น 80 กิโลกรัม และหญิง 5 คน พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม, กมลชนก สีเคน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม, ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม, ณัฐกมล วาสนา รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม, ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม