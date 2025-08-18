โชติรินทร์เขี่ยมือวางร่วง ทะลุเมนดรอว์เทนนิสจีเอชแบงก์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ รายการ “จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (1)” ซึ่งแบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,017,300 บาท ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เป็นรอบคัดเลือกวันสุดท้าย
โชติรินทร์ แก้วก่า ดาวรุ่งไทยวัย 15 ปี โชว์ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย โดย โชติรินทร์ พบงานใหญ่อย่าง ชิน จีโฮ นักหวดเกาหลีใต้วัย 23 ปี มือวางอันดับ 2 ของการคัดเลือก และถึงแม้ โชติรินทร์ เป็นรองทั้งรูปร่างและประสบการณ์ อีกทั้งยังแพ้เซตแรกไปก่อน แต่เด็กไทยไม่ย่อท้อ สวมหัวใจนักสู้ จนพลิกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะด้วยสกอร์ 2-6, 6-4 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-3 ถูกใจกองเชียร์ถ้วนหน้า
โชติรินทร์ ที่เพิ่งคว้าแชมป์เทนนิส จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (2) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ พบกับ ชิโฮะ อาคิตะ มือวางอันดับ 6 จากญี่ปุ่น ในรอบแรกของประเภทหญิงเดี่ยว
ทางด้านประเภทชายเดี่่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย “ก็อต” กฤติน โกยกุล นักเทนนิสไทยวัย 30 ปี ใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์ เอาชนะ “วินเนอร์” ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ นักเทนนิสรุ่นน้องวัย 18 ปี ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-0 กฤติน ทะลุสู่รอบเมนดรอว์ทันที
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ ชนะ ชิโฮมิ ลี ซวน ลีออง (มาเลเซีย) 6-4, 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-6 ธนัชพร ยังโหมด ชนะ มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน (ลาว) 6-3, 6-3 โยษิตา ศรีพร แพ้ อีวา มารี เดวิญส์ (สิงคโปร์) 2-6, 0-6 ขณะที่คู่ของ อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน ไม่ได้แข่งขัน เนื่องจากคู่แข่งได้เลื่อนขึ้นสู่รอบเมนดรอว์ และทำให้ อมิตตาลัย ชนะผ่านและเข้าเมนดรอว์เช่นกัน
ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ แพ้ พาร์ธ อักการ์วาล (อินเดีย) 6-3, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 12-14 ภูมิพัฒน์ สุขโข แพ้ เรียว มินากาตะ (ญี่ปุ่น) 2-6, 2-6 ยูตะ โทมิดะ (ญี่ปุ่น) ชนะ อาธาร์วา ชาร์มา (อินเดีย) 6-1, 6-0 อี จุนฮยอน (เกาหลีใต้) ชนะ สาย คาร์ที เรดดี้ กันตา (อินเดีย) 6-3, 6-4