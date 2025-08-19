SPI ร่วมกับ คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ สนับสนุนงานปั่นด้วยรักและภักดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
นายวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI และกรรมการผู้จัดการบริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า SPI ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นด้วยรักและภักดี” ปั่นจักรยานครั้งประวัติศาสตร์ข้ามสะพานภูมิพล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมย่านพระราม 3 และชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 13 หน่วยงาน ได้แก่ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 2.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 3.ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา 4.อำเภอพระประแดง 5.สำนักงานมูลนิธิพระดาบส 6.หมวดบำรุงทางหลวงชนบท วงแหวนอุตสาหกรรม 7.โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ (ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์) 8.ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ 9.บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด 11.บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) 12.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13.บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด การสนับสนุนในครั้งนี้ สะท้อนถึงนโยบายองค์กรในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นฐานการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยได้ให้การสนับสนุนพื้นที่อาคาร KingBridge Tower และลานจอดรถ เพื่อใช้เป็นจุดปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน พร้อมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 200,000 บาท และ ผลิตภัณฑ์ KingBridge มูลค่า 100,000 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 300,000 บาท
การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็น “องค์กรที่ดี เพื่อสังคมที่ดี” และการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นในพื้นที่คลองและชุมชนริมน้ำ ซึ่งช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นองค์กรผู้นำด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน