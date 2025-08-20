แฉอีกแล้ว! นักตะกร้อเอเชี่ยนเกมส์ โดนหักหัวคิวเงินรางวัล จาก 2 ล้านเหลือ 1 แสน
“โจ้” สืบศักดิ์ ผันสืบ อดีตจอมเสิร์ฟทีมตะกร้อไทย เจ้าของ 7 เหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กของตัวเอง แฉกระบวนการหักเงินรางวัลจากการคว้าเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์อีกครั้งหนึ่ง
โดยสืบศักดิ์ โพสต์ภาพหน้าสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง พร้อมข้อความว่า “เหรียญทอง ประเภททีมเดี่ยว เอเชี่ยนเกมส์ นักกีฬา 5 คน แจ้งว่า ได้คนละ 2,000,000 บาท ถูกหักไปคนละ 1,900,000 บาท เหลือให้นักกีฬาติดตัวคนละ 100,000 บาท เวลาผ่านไปเรื่องเงียบ
กลุ่มโลกสวย ยังยืนยันเข้าใจเองว่า เป็นน้ำใจจากนักกีฬา น้องๆ รู้กันดีครับ ทั้งรุ่นพี่ ทั้งรุ่นน้อง แต่พูดอะไรไม่ได้ น้ำท่วมปาก ความจริงก็คือความจริง ถึงวันนี้นักกีฬามาร้องขอความเป็นธรรมขอเงินคืนครับ เอาไงกันดี ครับ”
ทั้งนี้ กระบวนการแฉประเด็นการหักเงินรางวัลจากนักกีฬานั้น สืบศักดิ์ เคยออกมาแฉประเด็นนี้ตั้งแต่หลังจบการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 10 ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ก่อนจะอำลาทีมชาติและเข้ารับราชการตำรวจไป จากนั้นได้กลับมาจุดพลุประเด็นนี้อีกครั้งในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน เมื่อปี 2023 ที่ผ่านมา
ภายหลังจากการแฉประเด็นหักหัวคิวต่างๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมตะกร้อชาย-หญิง รวมถึงผู้ฝึกสอนชายหญิงทั้งหมด ก่อนที่สืบศักดิ์ จะได้เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ที่มี “บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นนายกสมาคมฯ