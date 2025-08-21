มาเลเซียรับหน้าเสื่อเจ้าภาพเพาะกายเอเชียปีหน้า ศุกรีย์ชี้อาเซียนได้รับการยอมรับมากขึ้น
ดาโต๊ะ พอล ชัว ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือ การประชุมคองเกรสของ สหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย ร่วมด้วย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF), เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย และ นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ห้องสกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก
การประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย พร้อมด้วยชาติสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 วันที่ 22-24 สิงหาคม เข้าร่วมประชุม รวม 28 ชาติ
นอกจากนี้วันเดียวกัน ที่ห้องสกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมากยังมีการประชุมผู้จัดการที่เข้าร่วม การแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 21 สิงหาคม และ การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 วันที่ 22-24 สิงหาคม ที่ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก และ การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย ที่ ห้องบุศรา ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF), เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย และ นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรัยการประชุมใหญ่ของ สหพันธ์ ครั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 58 ในปีหน้า เป็นของมาเลเซีย ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ต่อจากไทย พร้อมกันนี้ ทางมาเลเซียได้ชี้แจงรายละเอียดการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ เรียบร้อยแล้ว ว่าเป็นแบบไหน และมีการลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการระหว่าง ทางมาเลเซีย และ สหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย
ขณะที่ เจ้าภาพในปีหน้าของการแข่งขันเพาะกาย ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2569 ได้แก่ ลาว จะจัดการแข่งขันที่กรุงเวียงจันทน์ และการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20 เจ้าภาพ ได้แก่ เมียนมา จัดการแข่งขันขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง
จากการเป็นเจ้าภาพของประเทศในทวีปเอเชีย ครั้งนี้ ทำให้เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่แสดงให้เห็นว่า ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาติในเอเชีย ได้รับการยอมรับจากประเทศชาติสมาชิกระดับโลก อย่างเจ้าภาพ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย อย่าง มาเลเซีย ที่จะเป็นเจ้าภาพ ต่อจากไทย ในครั้งนี้ ก็ได้รับการยอมรับจากชาติสมาชิกทั้ง 28 ชาติ ทำให้ชาติในอาเซียนเป็นเจ้าภาพต่อๆ กัน จากไทย ส่งต่อมาถึงมาเลเซีย
ส่วนชิงแชมป์โลก ที่ ลาว เป็นเจ้าภาพปีหน้า ปี 2569 หรือ ปี 2026 และอีก 2 ปีต่อมา ปี 2570 หรือ ปี 2027 ภูฏาน ได้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกในครั้งต่อไป เข่นกัน ต่อ จากลาว ทำให้เห็นว่า ชาติเล็กๆ เหล่านี้ มีความพร้อมและศักยภาพที่จะจัดการแข่งขันระดับโลก ไม่แพ้ชาติมหาอำนาจชาติอื่นๆ หรือชาติใหญ่ๆ ในระดับโลก อย่างเห็นได้ชัด