กัมพูชาส่งทัพซีเกมส์บุกไทยกว่า 600 คน ชัยภักดิ์ยืนยันปลอดภัย แต่อย่าสร้างปัญหานอกเรื่องกีฬา
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้านักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์, นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาไทย และหัวหน้านักกีฬาจากชาติอาเซียน ร่วมประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สกวิสาน ยาน หัวหน้านักกีฬากัมพูชาไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตัวเอง แต่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชา ร่วมประชุมทางออนไลน์ด้วย
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงความคืบหน้าในการเตรียมการเป็นเจ้าภายในทุกด้าน และแจ้งเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่แต่ละชาติต้องรู้ก่อนการแข่งขันในช่วงมหกรรม ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ที่กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สงขลา
นายชัยภักดิ์กล่าวหลังการประชุมว่า ในเรื่องของทีมกัมพูชานั้น ได้แจ้งจำนวนนักกีฬามาแข่งขันประมาณ 600 คน รวมเจ้าหน้าที่อีกกว่าร้อยคน รวมแล้วเป็น 800 คน จากเดิมที่ส่งแข่งขันทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 1,600 คน และมีรายงานว่าลดจำนวนเหลือเพียง 57 คน ถ้าไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งไปจนถึงวันแข่งขัน ก็เป็นเรื่องที่ดีกับทุกฝ่าย แต่ถ้าการเมืองมีปัญหา ไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งซีเกมส์ถูกจับตาจากโลกสากลอยู่แล้ว มีธรรมนูญของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) ที่ค้ำคอเราอยู่ ว่าพื้นที่ของกีฬาที่ปราศจากเรื่องการเมือง สหพันธ์กีฬาซีเกมส์จะพยายามรักษากติกานี้ ภายใต้มาตรฐานที่ทุกคนต้องปลอดภัย จะพยายามทำให้ลดจำนวนนักกีฬาของกัมพูชาลง เพื่อให้อยู่ในสังคมกีฬาของเราได้
“ถ้ากัมพูชาอยากอยู่ในสังคมได้ ก็อย่าให้การเมืองมายุ่งกับกีฬา ต้องเคลียร์เรื่องการเมืองให้เรียบร้อยกับฝ่ายไทย ต้องให้ความมั่นคงปลอดภัยกับคนไทย กีฬาเปิดกว้างให้เข้ามาอยู่แล้ว แต่อย่าสร้างปัญหานอกกีฬา เพราะเมื่อเกิดขึ้นไปกระทบนักกีฬาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ได้มองแค่ครั้งนี้ แต่ถ้ายังทะเลาะกันไปในอนาคต เจ้าภาพชาติอื่นๆ ก็ต้องกังวลกับความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาด้วย มีคนพยายามที่พยายามบอกว่าไทยไม่ปลอดภัย ผมขอยืนยันว่าเรารับมือความปลอดภัยได้ดีมากแน่นอน” ซีอีโอสหพันธ์ซีเกมส์กล่าว
นายชัยภักดิ์กล่าวอีกว่า ถ้าสถานการณ์การเมืองระหว่างสองประเทศไม่ดีขึ้น และกัมพูชาไม่ได้มาแข่ง จะมีผลกระทบกับ 7 ชนิดกีฬา ที่จะมีชาติแข่งขันไม่ครบ 4 ชาติตามระเบียบ ทำให้จะแข่งขันไม่ได้ อย่างไรก็ตามขอยืนยันในฐานะซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ว่า กีฬาไหนหรืออีเวนต์ไหนที่มีแข่งขันแค่ 3 ชาติ จะให้แข่งขันได้ แต่จะมอบแค่ 2 เหรียญ คือ เหรียญทอง และ เหรียญเงิน ไม่มีเหรียญทองแดง ทุกสมาคมกีฬาที่เตรียมทีมจะไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่ากัมพูชาจะมาแข่งขันหรือไม่