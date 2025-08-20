อิทธิพลศึกลูกยางโลก! อโกด้าเผยนักท่องเที่ยวมาไทยเพิ่มขึ้น ร่วมเชียร์วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
จากกรณีที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก “FIVB Women’s World Championship 2025” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, เชียงใหม่ และภูเก็ต นั้น
อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ออกมาเปิดเผยว่านักเดินทางสนใจประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านกีฬาระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ที่ภาครัฐและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันผลักดัน
อโกด้า เผยว่า นักเดินทางให้ความสนใจเพิ่มขึ้นใน 2 จากทั้งหมด 4 จังหวัดเจ้าภาพ ได้แก่ นครราชสีมาและภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สนามชาติชาย ฮอลล์ จังหวัดนครราชสีมา และอาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โดยนักเดินทางสามประเทศแรกที่ให้ความสนใจเดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย แม้ว่าทีมชาติเกาหลีใต้จะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ แต่ความสนใจจากนักเดินทางเกาหลีใต้ยังคงสูง คาดว่าเป็นผลมาจากผลการแข่งขันที่น่าประทับใจในปี 2565 ส่วน นักเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดในช่วงการแข่งขัน โดยมีการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันนักเดินทางจากประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่นก็เป็นชาติที่สนใจเดินทางมายังภูเก็ตเพิ่มเช่นกัน
นางสาวอรรคพร รอดคง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของอโกด้า กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยการแข่งขัน FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025 ไม่เพียงแสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการต้อนรับอีเวนต์กีฬานานาชาติอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกผ่านกิจกรรมระดับนานาชาติอีกหลากหลายรายการ อาทิ การแข่งขัน MotoGP, ซีเกมส์ 2025 และอาเซียนพาราเกมส์ ทั้งนี้อโกด้าพร้อมสนับสนุนนักท่องเที่ยวด้วยประสบการณ์การจองที่ราบรื่น รวดเร็ว และครบจบในที่เดียว ไม่ว่าจะเดินทางมาเพื่อร่วมชมการแข่งขันกีฬาระดับโลก หรือเพื่อสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันหลากหลายของประเทศไทย”
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย อโกด้าพร้อมมอบตัวเลือกที่พักกว่า 6 ล้านแห่ง เส้นทางบินมากกว่า 130,000 เส้นทาง และกิจกรรมกว่า 300,000 รายการ ให้นักเดินทางได้เลือกสรรอย่างหลากหลาย ด้วยแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน อโกด้าจึงเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการค้นหาดีลสุดคุ้ม ช่วยให้นักเดินทางสามารถวางแผนและเพลิดเพลินกับทริปทั่วประเทศไทยและจุดหมายปลายทางอื่น ๆ