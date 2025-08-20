แจ้งทุกชาติแล้ว ซีเกมส์มีตรวจเพศ-พาสปอร์ตนักกีฬาที่น่าสงสัย
นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เปิดเผยว่า ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ว่า ยืนยันว่าจะมีการตรวจเพศในนักกีฬาอย่างแน่นอน ซึ่งทางเวียดนามได้รับทราบกับปัญหานี้แล้ว ส่วนขั้นตอนและวิธีการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสหพันธ์ที่รับผิดชอบในกีฬานั้นๆ ซึ่งสหพันธ์ซีเกมส์เป็นเอกเทศ ไม่ได้อยู่ภายใต้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ดังนั้นระเบียบทั้งหมดขึ้นอยู่กับมนตรีซีเกมส์เท่านั้น ส่วนเรื่องพาสปอร์ตของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ต้องใช้พาสปอร์ตจริงของตัวเอง จะมีการตรวจที่สนาม อย่าเอาพาสปอร์ตที่ทำขึ้นมาเพื่อส่งนักกีฬาแข่งซีเกมส์มาใช้ เพราะที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่ามีบางชาติทำแบบนั้นจริงๆ มีบางประเทศที่เอานักมวยจากประเทศอื่นมาต่อยให้ประเทศตัวเอง ถ้าทำแบบนั้นจะถูกจับแน่นอน
“ประเทศไหนที่ชอบใช้ตู้เย็นให้ระวังไว้ เพราะเรามีการตรวจเพศในครั้งนี้อย่างแน่นอน ทางเวียดนามเองก็รู้แล้วว่าเราจะตรวจ ส่วนนักกีฬาไทยเองก็มีโอกาสถูกสุ่มตรวจเช่นกัน” นายชัยภักดิ์กล่าว